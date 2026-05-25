La iniciativa solidaria de un gastronómico sanjuanino para acompañar a la gente en situación de calle: "Sería bueno que más locales se sumen"

Las noches de otoño e invierno en San Juan suelen ser bastante heladas, complicadas por momentos para quienes por uno u otro motivo se encuentran en situación de calle. Para acompañarlos con un plato de comida caliente, Octavio Echegaray decidió abrir las puertas de su espacio gastronómico a quienes más lo necesiten, llevando a cabo un año más una iniciativa solidaria que concreta desde que tiene su local.

La modalidad es simple: quienes estén en situación de calle o atravesando un momento de vulnerabilidad se pueden acercar por Maikai, un espacio que queda por Av. Ignacio de la Roza entre Salta y Santiago del Estero, a metros del Centro Cívico. Allí, sin pedirles nada a cambio, desde el local les ofrecerán un plato de pastas calientes y buena compañía. Así, la intención de Octavio y de los trabajadores del lugar es poder acompañar a quienes más necesitan durante los meses más fríos del año.

“Por la ubicación en la que estamos nos topamos a diario con gente en situación de calle, que pasa a pedir o a vender y nosotros siempre les damos un café o algo para que consuman. Ofrecerles un plato de algo caliente es una iniciativa que sumamos porque entendemos que está difícil la economía”, comentó Octavio.

El empresario sanjuanino destacó que a diferencia de lo que se piensa, muchas de las personas que pasan por Maikai agradecen con el corazón el gesto y son muy respetuosos. Sobre ese punto destacó: “Se han ofrecido a lavar los platos o limpiar el local a cambio de la comida, algo que por supuesto no hemos aceptado. Muchos empresarios creen que si adoptan esta iniciativa se les va a llenar de “manyines”, pero no es así, uno ya los conoce porque andan a diario por la zona y son muy agradecidos y respetuosos”.

Si bien en un inicio la propuesta apuntó a quienes están en situación de calle o expuestos a situaciones vulnerables, Octavio destacó que desde hace días vienen registrando la presencia de incluso familias completas que han manifestado dificultades para poder poner un plato de comida sobre la mesa.

“La noche del domingo 17 de mayo tuvimos alrededor de 16 personas, entre las cuales había una familia con cinco niños; la noche anterior recibimos a unas 20 personas. Es bueno que venga gente, porque estamos preparados para recibirlos y sabemos que muchas veces no están en situaciones de calle, pero tampoco pueden gestionarse un plato de comida”, aseguró Octavio.

Tanto para el sanjuanino como para quienes forman parte del local sienten un gran regocijo al poder ayudar y colaborar al menos con lo mínimo para cambiar el día de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad o atravesando momentos complejos. Si bien apuntan a concentrar la ayuda en horario nocturno, una vez que cierra la cocina a los consumidores, el empresario gastronómico aseguró que están equipados y preparados para recibir a quien lo necesite en cualquier momento del día, siempre y cuando el pedido sea honesto y no se quieran aprovechar de la situación.

Que sean más los gastronómicos solidarios, uno de los propósitos de Maikai

Para dar a conocer la iniciativa se publicó un video en redes sociales. Octavio detalló que el objetivo del mismo es no solo para que más personas lo sepan, sino también para que sean más los empresarios del rubro que se sumen a la propuesta solidaria.

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Sobre ello destacó: “La situación está difícil y hay mucha gente que la pasa mal en invierno. Sería interesante que seamos más los que nos sumemos, con lo que tengamos para aportar, para poder abordar a toda la gente que lo necesite. Hay que entender que no es algo que resta, sino que suma, y que depende de cada uno. A mi en lo personal me reconforta y por eso invito a mis colegas a que hagan lo mismo”.

Afortunadamente el efecto cadena que suele despertar la solidaridad en San Juan está comenzando a dar sus primeras señales. Sucede que desde que se publicó el evento, la cuenta del local ha recibido inquietudes de distintas personas que quieren ayudar donando tanto alimentos como ropa de abrigo.

Octavio comentó que no es el objetivo que Maikai se vuelva una ONG, pero al menos durante el frío tienen las puertas abiertas del local para que, quien lo desee, pueda dejar sus donaciones que luego ellos entregaran a las personas que pasen a comer o buscar algo caliente. De esta manera, poniendo un poco entre todos se podrá ayudar a quienes se encuentran atravesando situaciones complejas, para que el invierno sea menos crudo.