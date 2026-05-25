El rock sanjuanino y Desamparados despiden al "Gury", un querido personaje que luchaba contra un dura enfermedad

El fútbol sanjuanino y la escena del rock local despiden con profundo pesar a Gustavo “El Guri” Vargas , un reconocido y querido personaje vinculado históricamente a Sportivo Desamparados y también al mundo del rock local , quien falleció este lunes luego de luchar durante meses contra una dura enfermedad.

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“El Guri” era considerado un verdadero emblema del club del Barrio Patricias Sanjuaninas. Fanático incondicional del Puyutano, recorrió distintos puntos del país siguiendo al equipo y acompañándolo en cada campaña, convirtiéndose en una figura muy conocida y respetada entre los hinchas.

Su delicado estado de salud había movilizado meses atrás tanto al ambiente futbolero como al cultural de San Juan. Un grupo de simpatizantes impulsó una campaña solidaria para colaborar con su familia y afrontar los gastos médicos, mientras que posteriormente músicos y referentes del rock sanjuanino organizaron un recital solidario a beneficio.

Vargas había sufrido la amputación de los dedos de su pie derecho y de dos dedos del izquierdo como consecuencia de sus problemas de salud, situación que despertó aún más muestras de apoyo y cariño de parte de amigos, hinchas y vecinos.

Sus restos son velados este lunes hasta las 23 y continuarán este martes de 8 a 16:30 horas en las salas velatorias de la Cochería Municipal, ubicadas sobre avenida Rawson en Capital.

La noticia generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde cientos de personas expresaron su tristeza y dejaron mensajes de despedida para uno de los hinchas más representativos de Desamparados.

“Te vamos a extrañar”, “un gran hermano”, “hasta siempre”, “se te va a extrañar” y “un gran hincha se merece una despedida a lo Desamparados”, fueron algunos de los mensajes publicados por los simpatizantes puyutanos para despedir a “El Guri”.