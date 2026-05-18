Rey Garufa y sus Timadores vuelve a San Juan con un homenaje ricotero cargado de mística y rock

La mística ricotera volverá a sentirse en San Juan con la llegada, por segunda vez, de Rey Garufa y sus Timadores, considerada una de las bandas tributo más destacadas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El show se realizará este sábado 23 de mayo desde las 22 horas en Sala Hugo Espectáculos, en una noche que promete revivir la esencia, la potencia y la identidad de una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock nacional.

Con una puesta en escena cargada de energía y una interpretación fiel al espíritu de Los Redondos , Rey Garufa y sus Timadores recrea clásicos que marcaron generaciones, además de incluir joyas menos conocidas y temas inéditos que mantienen viva la llama ricotera entre los fanáticos.

La banda logró consolidarse como uno de los homenajes más convocantes del país gracias a la conexión que genera con el público y a la fidelidad con la que reproduce el sonido y la atmósfera de los históricos recitales redondos.

Las entradas tienen un valor de 25 mil pesos y pueden adquirirse a través de la plataforma Playticket y también de manera presencial en Farmacia Echegaray.

La expectativa entre los seguidores sanjuaninos es alta y se espera una sala colmada para una noche donde el rock, la nostalgia y la pasión ricotera volverán a encontrarse sobre el escenario.

LA BANDA Y SU HISTORIA

Rey Garufa es liderada por Santiago Nuñez, cantante e imitador. Su primera aproximación a la música fue a partir del tango, y años más tarde se unió a Garufa por invitación de su primo, que ya formaba parte de la banda. Él se encarga de emular la voz del indio como pocos pueden hacerlo, logrando una notable similitud con la voz del artista.

Actualmente la banda está conformada por un notable grupo de músicos de la ciudad de Tandil, que no sólo se desempeñan como artistas en esta banda, sino que además participan de otros proyectos musicales locales y se desempeñan como docentes en diferentes espacios de la ciudad. Ellos son: Octavio Ballesteros (guitarra y coros), Jorge Suarez(guitarra y coros), Diego Gimenez (bajo), Ignacio Rivero(batería) y Esteban Romay (saxo).