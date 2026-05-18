    • 18 de mayo de 2026 - 20:12

    Netflix: cuenta regresiva para el estreno de Caro Pardíaco

    El fenómeno de Olga creado por Julián Kartún debutará esta semana en el streaming global, con la serie Carísima.

    Netflix fichó a Julián Kartún con su popular personaje, Caro Pardíaco, que se probará en versión serie

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Netflix confirmó que el próximo miércoles 20 de mayo estrenará Carísima, la serie protagonizada por Caro Pardíaco, el icónico personaje interpretado por Julián Kartún. Tras consolidarse como un fenómeno viral en el canal de streaming OLGA, la criatura humorística del actor y músico desembarca en la plataforma con un lanzamiento global.

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    Una sátira sobre influencers y

    Una sátira sobre influencers y "Mili Pilis" creada por Julián Kartún, Caro Pardíaco explotó en el estudio de Olga.

    Un formato disruptivo para la ficción nacional

    Producida por Labhouse en asociación con OLGA, la propuesta marca un hito histórico para la industria audiovisual del país al convertirse en la primera serie corta de Netflix realizada en Argentina. Con una estructura de 10 episodios de apenas 10 minutos cada uno y filmada en formato horizontal, la producción está perfectamente diseñada para el consumo ágil que demandan las audiencias contemporáneas.

    Lejos de la comedia tradicional, la trama se sumerge en lo que sus creadores definen como un "thriller ansioso": una incómoda pero magnética fusión de humor absurdo, una sátira que se zambulle en el universo de "Mili Pilis" e influencers.

    Crisis de identidad y cuenta regresiva caótica

    La narrativa se dispara en la víspera del cumpleaños número 30 de Caro, una edad que percibe como una amenaza directa hacia la estudiada imagen de empresaria de la noche y reina digital que construyó. Mientras intenta desesperadamente organizar la fiesta más imponente de su historia para validar su estatus, su frágil estabilidad se desmorona con la irrupción de Leo (Alex Pelao), un seductor personaje descrito como un psicópata de múltiples personalidades.

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    Caro y Leo, un delirio caótico

    Caro y Leo, un delirio caótico

    El enamoramiento arrastra a la protagonista a una espiral de paranoia y decisiones desbordadas. En este caótico escenario, Caro Pardíaco se verá obligada a salvar tres pilares en simultáneo: su fiesta, su identidad y su propia vida.

    El equipo detrás del experimento

    Detrás de este salto que nació en los sketches de Cualca en 2012 y explotó en OLGA, se encuentra un equipo creativo que conoce a la perfección el código del personaje. La dirección está a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el guion fue confeccionado a varias manos por Julián Lucero, Mariano Rosales, Garay Santaló y el propio Julián Kartún, sumando además la asesoría de Malena Pichot.

    El ecléctico elenco se completa con figuras de la actuación, el pensamiento y el streaming local, incluyendo a:

    • Iara Portillo

    • Julián Doregger

    • Anita B Queen

    • Evitta Luna

    • Gastón Pauls

    • Charo López

    • Darío Sztajnszrajber

    Si no la viste, conocé a Caro Pardíaco

    Embed - Carísima, la serie de Caro Pardíaco, se estrena el 20 de mayo en Netflix

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