Úrsula Corberó: maternidad, cambio de look y nuevos desafíos

Úrsula Corberó volvió a encender las plataformas digitales al compartir un nuevo y tierno álbum fotográfico junto a su primogénito, Dante Darín . A tres meses de convertirse en madre por primera vez junto al Chino Darín , la aclamada actriz española decidió volver a mostrar parte de su intimidad familiar antes de retomar su exigente agenda laboral.

Nacido el pasado febrero, el pequeño Dante se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a las postales que reflejan la complicidad en el hogar. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar con ternura ante el notable crecimiento del bebé, quien posó tanto en los brazos de su madre como descansando junto al actor argentino en escenas de pura calidez cotidiana.

Sin embargo, las postales familiares no fueron la única sorpresa del posteo. Corberó impactó a sus millones de fanáticos al revelar un radical cambio de look: dejó atrás su icónica melena oscura para adoptar un luminoso rubio dorado con corte en capas y flequillo desmechado.

El nuevo look de Úrsula, a quien, al parecer, todo le queda bien

Esta renovación estética marca el preludio de su esperado regreso al set de filmación. Según detalló la propia artista en su emotiva publicación, ya se encuentra lista para incorporarse al rodaje de la segunda temporada de Jackal (Chacal), la exitosa serie internacional de espionaje donde interpreta a Nuria.

Con la frase "Cuántos cambios y qué afortunada, Dios mío", Úrsula resumió un presente luminoso que combina el éxito profesional fuera de sus fronteras con la consolidación de su historia de amor de más de una década junto al Chino Darín.