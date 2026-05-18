Pablo Druker en el Teatro Kummel: un debut que navega entre lo conocido y lo desconocido

El reconocido director Pablo Druker debutará en San Juan el próximo viernes 22 de mayo en el Teatro Kummel . En el marco de la 52° temporada del Centro de Creación Artísica Orquestal de la UNSJ, el director invitado conducirá un concierto especial caracterizado por la audacia de su repertorio.

La llegada de Drucker a la provincia representa un hito tanto para su carrera como para la formación musical dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. "Es mi primera vez en San Juan, es mi primera vez en la orquesta", confesó a DIARIO DE CUYO el Maestro, quien suele residir entre Buenos Aires y Berlín , expresando además un gran entusiasmo tras el inicio de los ensayos.

El concierto surge a partir de un estrecho vínculo con el director titular, Wolfgang Wengenroth, permitiendo articular una propuesta artística de gran nivel a pesar de las limitaciones de espacio que impone la sala actual. Para el director musical, alternar las batutas resulta fundamental en el desarrollo de cualquier ensamble: "Es importante encontrar un poco ese equilibrio entre la dirección titular y diferentes enfoques en relación también al repertorio. Enriquece, sin duda" . En ese sentido, Drucker asegura que "un director u otro tendrán lecturas distintas, así que mismo estas piezas de repertorio conocidas para la orquesta tal vez en esta oportunidad tengan algún otro recorrido".

Drucker, cuya trayectoria está profundamente ligada a las vanguardias contemporáneas, aportará su impronta particular en esta presentación: "He estado siempre muy vinculado a la música actual también. Hay una lectura también dentro del repertorio que tiene ciertos dejos de mi vínculo con lo nuevo, de algún modo, en la lectura", expresó.

El repertorio seleccionado propone una estimulante convivencia de estéticas musicales. El concierto abrirá con la Sinfonía N° 2 H. 153 de Arthur Honegger , una elección singular debido a que sus derechos de autor se liberaron recientemente. "Es una pieza muy peculiar, es solo para un orgánico de cuerdas, después hay una incursión de la trompeta sobre el final, un poco inesperada", detalló Drucker, destacando el valor de incluir este instrumento como un himno conclusivo.

Posteriormente, el programa dará paso a páginas célebres de la literatura musical. El director describió que para el Idilio de Sigfrido de Richard Wagner -"una pieza de repertorio extraordinaria" , la definió- se utiliza "una orquesta reducida, como una orquesta de cámara, digamos, pero ahí ya hay vientos, maderas, bronces". Es una pieza muy personal, puesto que el compositor se la obsequió a su esposa como regalo de Navidad y cumpleaños; y celebra el nacimiento de su hijo Sigfrido.

Finalmente, la velada incluirá el célebre Adagietto de la Sinfonía N° 5 de Gustav Mahler, una pieza concebida exclusivamente "para cuerdas y arpa", una clave de la identidad sonora de una de las páginas más reverenciadas de la historia del arte. Y también está inspirada en una historia de amor: fue el regalo de bodas de Mahler para Alma Schindler.

Su salto a la popularidad llegó en 1971, cuando el director de cine italiano Luchino Visconti la eligió para su film Muerte en Venecia (tres años antes, el director Leonard Bernstein la interpretó en el funeral de Robert Kennedy).

Esta combinación busca cautivar a la audiencia mediante el contraste formal: "Se navega un poco entre lo conocido y lo desconocido. Al menos abrir el juego a algo que uno no está tan habituado me parece que es, por lo pronto, interesante para ver de qué se trata", concluyó el director.

Un director joven con grandes experiencias

Pablo Drucker es un destacado director de orquesta nacido en Buenos Aires, con una sólida trayectoria internacional entre Argentina y Alemania. Formado en la Universidad Nacional de las Artes bajo la guía de Mario Benzecry, perfeccionó sus estudios en suelo alemán en la Robert Schumann Hochschule Düsseldorf con Rüdiger Bohn, y en la prestigiosa Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt.

A lo largo de su carrera, ha liderado importantes organismos, desempeñándose como director titular de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y de la International Ensemble Modern Academy. Actualmente, divide su actividad como director musical del Ensemble Arthaus en Buenos Aires y del Proyecto Fresco en Berlín.

Reconocido por su fuerte compromiso con las vanguardias y el estreno de óperas y obras contemporáneas, Drucker ha estado al frente de agrupaciones de renombre mundial, como la WDR-Sinfonieorchester, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el Ensemble Modern y la Orquesta Sinfónica Nacional. Su labor ha sido distinguida con el segundo premio en el Concurso Internacional Arthur Nikisch, una mención de honor en el Concurso Lanyi y una nominación como mejor director del año por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, entre otros.

La cita en el Teatro Kummel