    • 18 de mayo de 2026 - 18:27

    Día de los museos, celebración extendida: martes 19 de mayo, entre la historia y el arte

    El Nacif Weiss y el Tornambé toman la posta y esperan a sanjuaninos y visitantes con atractivas propuestas.

    El Museo Tornambé, uno de los que se suma a la gran fiesta provincial por el Día Internacional de los Museos con actividades especiales.&nbsp;

    El Museo Tornambé, uno de los que se suma a la gran fiesta provincial por el Día Internacional de los Museos con actividades especiales. 

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    El martes 19, será el turno del Museo Hermanos Nacif Weiss, de la UCC; y del Museo Tornambé, dependiendo la FFHA de la UNSJ. Las actividades son las siguientes:

    Museo y Biblioteca Hermanos Nacif Weiss

    El martes 19, a las 9:00 h, la actividad será en la Casa España (Rivadavia entre General Acha y Mendoza). Allí se concretará “Hablar / Escuchar. Formas de comunicación y vida social a través del tiempo".

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    La exposición propone un recorrido por la evolución de las formas de comunicación a lo largo de la historia, desde registros simbólicos hasta dispositivos del siglo XX. A través de objetos, se reflexiona sobre el papel de la palabra, la imagen y el sonido en la construcción de un diálogo con el presente.

    “Un espacio para reencontrarnos con nuestra historia y las memorias que nos hacen comunidad”, dice el anuncio del Nacif Weiss, no sin destacar que “los museos cuentan lo que fuimos para entender lo que somos”. Entrada libre y gratuita.

    Tornambé: Centro de Creación y Museo de Artes Visuales

    Las actividades comienzan el 19 y continúan los días 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de mayo, de 15 a 20 h, en la sede del museo: Av. Libertador San Martín 1666 oeste.

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    El martes 19, a las 17:00 h, se abordará la muestra “Fabiana Zito - En memoria”. Habrá relatos breves sobre las obras expuestas y recorridos por las salas junto a la artista invitada Malena Peralta. Actividad gratuita sin inscripción previa.

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