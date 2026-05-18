Día de los museos, celebración extendida: martes 19 de mayo, entre la historia y el arte

El lunes 18 de mayo, Día de los Museos, comenzaron en San Juan las celebraciones con más de 30 instituciones públicas y privadas , que -con coordinación del Museo Franklin Rawson y apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- armaron un interesante cronograma de actividades especiales.

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El martes 19, será el turno del Museo Hermanos Nacif Weiss , de la UCC; y del Museo Tornambé , dependiendo la FFHA de la UNSJ. Las actividades son las siguientes:

El martes 19, a las 9:00 h , la actividad será en la Casa España (Rivadavia entre General Acha y Mendoza). Allí se concretará “Hablar / Escuchar. Formas de comunicación y vida social a través del tiempo".

La exposición propone un recorrido por la evolución de las formas de comunicación a lo largo de la historia, desde registros simbólicos hasta dispositivos del siglo XX. A través de objetos, se reflexiona sobre el papel de la palabra, la imagen y el sonido en la construcción de un diálogo con el presente.

“Un espacio para reencontrarnos con nuestra historia y las memorias que nos hacen comunidad”, dice el anuncio del Nacif Weiss, no sin destacar que “los museos cuentan lo que fuimos para entender lo que somos”. Entrada libre y gratuita.

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Las actividades comienzan el 19 y continúan los días 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de mayo, de 15 a 20 h, en la sede del museo: Av. Libertador San Martín 1666 oeste.

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El martes 19, a las 17:00 h, se abordará la muestra “Fabiana Zito - En memoria”. Habrá relatos breves sobre las obras expuestas y recorridos por las salas junto a la artista invitada Malena Peralta. Actividad gratuita sin inscripción previa.