Mes de los museos: una guía de propuestas imperdibles para disfrutar en San Juan

Del 18 al 30 de mayo, la provincia de San Juan celebrará el Mes de los Museos con una ambiciosa agenda cultural que integra a decenas de instituciones locales, en distintos puntos de la provincia . Bajo el lema internacional “Museos uniendo un mundo dividido”, esta iniciativa busca revalorizar el patrimonio local y fortalecer el acceso ciudadano al arte, la historia y la creatividad colectiva.

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Tras el éxito de las ediciones anteriores, que movilizaron a más de 100.000 personas, la edición 2026 destaca por un trabajo articulado que trasciende las fronteras institucionales : participarán desde museos provinciales y municipales hasta galerías independientes, colectivos artísticos y las dos universidades de la provincia, UNSJ y UCCuyo.

De este modo, bajo la coordinación del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y el impulso del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, San Juan se suma a la convocatoria global del Consejo Internacional de Museos (ICOM), reafirmando su compromiso con los museos como espacios vivos de encuentro y reflexión.

De todo, para todos

Las actividades, diseñadas para todo público, se desarrollarán en diversos puntos estratégicos del territorio sanjuanino con acceso abierto para toda la comunidad.

Se ofrecerán recorridos guiados nocturnos, intervenciones artísticas en vivo y talleres creativos diseñados para todas las edades. Los asistentes disfrutarán de charlas con especialistas, ciclos de cine, conciertos y muestras que fusionan la historia con las nuevas tecnologías. Una oportunidad única para conectar con la identidad local a través de experiencias lúdicas, educativas y sensoriales.

Instituciones participantes

La oferta de actividades se distribuirá en una red de espacios que incluye:

Referentes Provinciales: Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, Museo Histórico Agustín Gnecco, Museo de Ciencias Naturales y el Museo Arqueológico Mariano Gambier.

Espacios Culturales: Centro Cultural Estación San Martín, Centro Cultural Conte Grand, Chalet Cantoni Casa Cultural y Complejo La Superiora.

Circuitos Independientes y Universitarios: Galería Artify, Abrojo, Mítica Ilustradoras, Tornambé y las facultades de artes de la UNSJ.

Entidades Civiles: Sociedad Israelita de Beneficencia, Casa España y la Asociación Cultural Sanmartiniana.

La agenda de actividades es la siguiente:

Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan

Lunes 18 y jueves 28 de mayo

Recorrido por el Sendero de la Fraternidad. Caminata urbana que une la Sociedad Israelita, el Club Sirio Libanés y el Arzobispado de San Juan de Cuyo, promoviendo diálogo, memoria y encuentro. Inauguración de la muestra Cartografía de la paz del colectivo 18 Mundos, que invita a la convivencia y al diálogo, articulando lenguajes contemporáneos

Dirección: Recorrido SIBSJ - Av. Córdoba 139 Oeste (18 de mayo 12 h)

Dirección: Muestra SIBSJ - Av. Córdoba 139 Oeste (28 de mayo 20 h)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco

Lunes 18 y Miércoles 27 de mayo – 17 a 20 h

Muestra San Juan en el tiempo, una propuesta que recorre la historia local. La jornada incluirá espectáculos de magia, taller de grabado, charla sobre numismática y diversas actividades recreativas pensadas para todo público.

Dirección: Calle Mitre 869 Este

Museo Hnos. Nacif Weiss

Martes 19 a Viernes 22 de mayo – 9 a 13 h

Exposición Hablar / Escuchar, recorrido histórico por las formas de comunicación que han estructurado la vida social sanjuanina. A través de objetos, se reflexiona sobre el papel de la palabra, la imagen y el sonido en la construcción de un diálogo con el presente.

Dirección: Casa España - Rivadavia 32 Este

Museo Tornambé

Días 19 /20 /22 /23 /27/29 /30 de mayo – 15 a 20 h

Museo Vivo: recorrido, arte y experiencia: Recorridos dinámicos sobre las muestras Fabiana Zito - En memoria y Colección Tornambé, que enriquecen la mirada del público sobre las obras y sus creadores. Proyecciones, talleres, música en vivo y espacio gastronómico.

Dirección: Av. Libertador 1666 Oeste

Museo Histórico Policial Subcomisario Gabriel Guzzo

Miércoles 20 de mayo

Exposición que explora la evolución y labor policial a través del tiempo. Con recursos digitales, recreaciones y objetos, el público conocerá casos y técnicas junto a las diferentes divisiones de la Policía de San Juan. Concierto didáctico en el Cine Teatro Municipal.

Dirección: Muestra Museo Policial – Entre Rios 579 Sur (20 de mayo 8.30 a 12.30 h)

Dirección: Concierto Teatro Municipal - Mitre 41 Este (20 de mayo 10 h)

ARTIFY

Miércoles 20 y Martes 26 de mayo

Conversatorio Universo Juego de Damas. Un espacio de reflexión sobre la trayectoria del salón, sus artistas y el modo en que configuraron una escena contemporánea. Visita guiada a la colección Artify en el anexo de la Legislatura de San Juan, espacio que acerca producción y nuevas formas de exhibición.

Dirección: Conversatorio Artify - Av. Córdoba 519 Oeste (20 de mayo 20 h)

Dirección: Visita guiada Anexo Legislatura – Laprida 923 Oeste (26 de mayo 12 h)

Museo Franklin Rawson

Jueves 21 de mayo - 19 a 23 h

El museo brindará una jornada cargada de arte. Festival de música en vivo, intervenciones murales y performances interdisciplinarias invadirán las salas. Artistas visuales, ilustradoras, músicos, danza y teatro accionarán en vivo durante toda la jornada. Un ambiente para disfrutar junto a un espacio gastronómico.

Dirección: Av. Libertador 864 Oeste

Asociación Cultural Sanmartiniana – Celda de San Martín

Jueves 21 y Viernes 22 de mayo – 19 a 21 h

Exposición sobre la llegada del General San Martín a San Juan en 1815, su estadía en el Convento de Santo Domingo y encuentros con referentes locales. El recorrido incluye la biblioteca, el relicario y celda histórica, sala capitular, patio, busto del prócer y campanas de la libertad.

Dirección: Calle Laprida 37 Oeste

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier - FFHA

Viernes 22 – 18 a 22 h

El Museo Arqueológico Prof. Mariano Gambier, junto al área cultural del Complejo La Superiora, proponen juegos lúdicos y visitas guiadas a la exposición del Museo Arqueológico, muestra colectiva de artistas y artesanos, talleres de pintura, dibujo y espectáculos.

Dirección: Doctor Ortega y Conector Sur

Instituto y Museo de Ciencias Naturales - FCEFN

Viernes 22 de mayo – 18 a 23 h

Descubrí un pedacito del museo. Te invitamos a participar de charlas y stands interactivos para explorar y aprender sobre fósiles, meteoritos, insectos y plantas. Disfrutaremos en familia de una feria gastronómica y de emprendedores locales para festejar juntos la ciencia y la cultura.

Dirección: Chalet Cantoni – Av. Libertador 3339 Oeste

Chalet Cantoni - Casa Cultural

Jueves 28 y Viernes 29 de mayo - 18 h

Te invitamos a conocer la historia y arquitectura de una de las residencias más emblemáticas de San Juan construida en 1890. La actividad abordará la forma, función y transformaciones del Chalet Cantoni desde visitas guiadas, video documental y una propuesta interactiva para todo público. Dirección: Av. Libertador 3339 Oeste

Museo de la Historia Urbana

Viernes 29 de mayo – 18 a 20 h

Memorias de la Plaza 25, se invita a un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Incluye intervenciones de danza y música cuyana junto a artistas locales. La actividad está dirigida a todo público, se recomienda asistir con dispositivo móvil y auriculares.

Dirección: 25 de Mayo 1128 Oeste

Centro Cultural Conte Grand

Viernes 29 de mayo - 20 a 00 h

Abordando el género de la ciencia ficción se propone una muestra de artes visuales que pone en diálogo fantasía y realidad. La experiencia se desarrolla junto a la Dirección de Bibliotecas Populares, e incluye mercado de arte urbano, propuestas visuales y sensoriales, música experimental y DJs.

Dirección: San Luis esquina Las Heras

Museo Manzini

Viernes 29 de mayo – 10 h

Inauguración del parque temático Mundo Aborigen, un espacio para revalorizar, difundir y vivenciar la riqueza cultural de los pueblos originarios. Será un encuentro significativo donde la historia, la cultura y la identidad se conjugan para ofrecer una experiencia única.

Dirección: Ruta 12, Km 28, Zonda

Casa Leo / Bunker / Dpto. de Artes Visuales (FFHA/UNSJ)

Sábado 30 de mayo – 14 a 18 h

Desborde, la calle como taller. Jornada abierta de arte, autogestión y territorio. Casa Leo y Bunker abren sus proyectos a estudiantes de artes visuales (DAV/UNSJ) y vecinos del barrio, desbordando los circuitos habituales del arte. Una deriva colectiva desde la cerámica y el grabado. Charla debate sobre autogestión y territorio.

Dirección: Abraham Tapia 94 Oste

Centro Cultural Estación San Martín

Sábado 30 de mayo - 19.30 h

Conversatorio Los trenes de pasajeros en San Juan, su evolución y anécdotas compartidas. Se contará la historia de los ferrocarriles que llegaban a la ciudad, las líneas de pasajeros y el rol invaluable de las estaciones ferroviarias convertidas hoy en edificios patrimoniales y culturales. Invitamos al público a contar vivencias y disfrutar de proyección de documentales.

Dirección: Av. España 301 Sur

Para consultar el cronograma detallado de exhibiciones, intervenciones y charlas, los interesados también pueden visitar el perfil oficial de Instagram del Museo Franklin Rawson Para consultar el cronograma detallado de exhibiciones, intervenciones y charlas, los interesados también pueden visitar el perfil oficial de Instagram del Museo Franklin Rawson