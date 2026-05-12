La conmovedora vuelta de Mario Pergolini a Otro día perdido tras la muerte de su madre: "Pasé unos días difíciles"

Mario Pergolini retomó la conducción de Otro día perdido (Eltrece) tras la muerte de su madre , ocurrido la semana pasada. Al inicio del programa, el conductor agradeció los mensajes y el afecto recibido durante los días difíciles que atravesó.

“Pasé unos días difíciles, pero gracias por este recibimiento, gracias a todos los que se acercaron y me dejaron algún mensaje” , expresó con seriedad, conmovido mientras en el estudio se extendían los aplausos del público. Instantes después, introdujo con humor: “Tengo un montón de chistes de funerales para hacer”.

Durante la emisión, el conductor compartió detalles sobre el impacto personal de la pérdida y la manera en que recurrió al humor para sobrellevar el duelo. “Recibí mucho cariño, de verdad, muchas gracias. Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, afirmó, subrayando la intensidad emocional de la experiencia vivida en el ciclo televisivo.

Fiel a su estilo descontracturado y ácido, el animador giró hacia aspectos particulares de los velatorios, cuando Pergolini se preguntó en voz alta sobre la elección de la decoración en las casas funerarias: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”. La observación dio pie a un intercambio con Evelyn Botto y Rada, quienes coincidieron en la extrañeza de la ambientación en esos espacios y en el rol que juega la decoración en momentos de duelo.

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El conductor rememoró con humor la dinámica familiar durante la ceremonia, haciendo alusión a la comida servida y las actitudes de algunos parientes: “Con los sandwichitos de miga es reloco porque ves que al principio nadie come. Yo tengo tíos grandes... Vieron que ahora no se hacen ceremonias largas. Fueron pocas horas y aprovechan que hay de todo. Hasta tuve una tía que me dijo: ‘No hay tanto dulce’”, compartió, divertido. Estas anécdotas dieron lugar a comentarios sobre la informalidad y la espontaneidad en los encuentros familiares durante el velatorio.

Consultado por Evelyn Botto acerca de la posibilidad de introducir chistes en medio del duelo, Mario respondió: “Desde el primer segundo, no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”. Rada sumó: “La comedia es un buen analgésico”, a lo que el conductor asintió, reconociendo la dificultad de afrontar la pérdida y la ausencia de estrategias claras para sobrellevar situaciones de este tipo: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.

El mismo lunes Mario Pergolini regresó a Vorterix donde, en el mismo tono, se dirigió a su audiencia con un tono abierto y sincero. “Gracias a todos. Antes que nada, no quiero decir mucho con todo esto”, expresó, al tomar la palabra en vivo. No tardó en remarcar el apoyo recibido: “Gracias al cariño de todos.” El conductor se detuvo para destacar la actitud de quienes se acercaron a él y a los suyos: “La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados”.

En su mensaje, Pergolini concluyó con una frase que resume el espíritu del reencuentro: “La verdad que les agradezco mucho... No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento.” Con estas palabras, el conductor dejó en claro que el afecto recibido fue un sostén fundamental en una etapa de duelo.

El jueves, tras conocerse la muerte de Beatriz, la producción del ciclo decidió suspender la grabación de esa jornada, priorizando el duelo de Mario y su familia. La noticia fue aún más llamativa porque apenas un día antes,en la emisión del miércoles, Pergolini había mencionado a su madre en el programa, sin imaginar el desenlace que vendría después.