Mundial de Fútbol 2026: Katy Perry, Michael Bublé y Maná salen a la cancha

El fútbol y la música se fusionarán como nunca antes en la historia de las Copas del Mundo. Por primera vez, tres naciones anfitrionas celebrarán su propio inicio del Mundial de Fútbol 2026 con ceremonias de gala programadas 90 minutos antes de que el balón ruede en cada territorio.

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Maná liderará el despliegue de talento latino en el Estadio Azteca , mientras que Michael Bublé pondrá el sello canadiense en Toronto y la superestrella Katy Perry encabezará el espectacular show en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Mirá las delegaciones que actuarán en cada sede, ecabezadas por estas figuras:

México será el encargado de abrir el telón global en el legendario Coloso de Santa Úrsula. Con el partido entre México y Sudáfrica como marco, la delegación artística presentará una mezcla de tradición y modernidad. Además de Maná , el cartel incluye a:

El BMO Field de Toronto vivirá un momento histórico con el debut de su selección ante Bosnia. Para acompañar la voz del crooner Michael Bublé , se ha reunido a un grupo diverso que refleja la multiculturalidad del país:

Alanis Morissette y Alessia Cara.

Jessie Reyez, Elyanna y Nora Fatehi.

William Prince, Vegedream y el DJ Sanjoy.

12 de junio: El brillo de Los Ángeles y Katy Perry

katy perry Katy Perry

Finalmente, Estados Unidos recibirá al mundo desde el imponente SoFi Stadium en California. Katy Perry liderará un despliegue de estrellas de alcance masivo para el duelo contra Paraguay. El elenco estadounidense se completa con:

Anitta (Brasil), Lisa de Blackpink y el rapero Future.

Rema, Tyla (quien repite tras México) y la paraguaya Marilina Bogado.

Dai Dai: la canción del mundial con Shakira

Shakira unirá fuerzas con el nigeriano Burna Boy para interpretar "Dai Dai", el himno oficial de esta edición. Con 104 partidos por delante, la música ya ha comenzado a sonar en Norteamérica.

Hito histórico: primer "show de medio tiempo"

La final del 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que transformará para siempre la narrativa de la FIFA. Siguiendo el exitoso modelo del Super Bowl, el presidente Gianni Infantino ha confirmado la realización del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de las finales mundialistas.

Este ambicioso proyecto será producido por Global Citizen, contando con la asesoría creativa de Chris Martin, líder de Coldplay. Aunque los nombres de los artistas se mantienen bajo un estricto secreto, la organización ha prometido que no será un solista, sino que será una colaboración de múltiples estrellas de talla global.

"Será el show más grande del mundo", aseguró Infantino, subrayando que el objetivo es elevar el entretenimiento deportivo a un nivel sin precedentes.