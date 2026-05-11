Gran Hermano: conocé cuánto cuesta el auto que ganará uno de los participantes del reality

Este domingo 10 de mayo se vivió una noche especial en Gran Hermano Generación Dorada. Santiago Del Moro , conductor del reality, no sólo ingresó a la casa, sino que también les presentó a los participantes el auto 0km que uno de ellos podrá llevarse a casa.

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Antes de compartir la cena con los jugadores, Del Moro los condujo hasta el SUM donde los esperaba el 0km por el cual deberán competir. Se trata de un Chevrolet Sonic RS 2027 , un modelo totalmente nuevo que se pondrá a la venta en la Argentina en junio. Esta versión costará $39.690.900 .

Modelo : El nuevo Chevrolet Sonic es un SUV con estilo coupé que llegará importado de Brasil. Estará disponible en dos variantes:

Este es el modelo del auto 0km que uno de los participantes de GH se llevará a casa tras ganar el desafío.

Estética; una de las grandes diferencias del Sonic es su estética. Adopta el nuevo lenguaje global de Chevrolet, con inspiración en modelos eléctricos como el Equinox EV, e incorpora el renovado emblema de la marca.

Formato: su silueta tipo coupé se logra mediante una línea de techo descendente, luneta trasera inclinada y proporciones equilibradas. A esto se suma una postura elevada, molduras oscurecidas y llantas de 17 pulgadas que refuerzan su imagen robusta.

Dimensiones: con 4,23 metros de largo y una altura libre al suelo de 20 cm, el Sonic ofrece dimensiones generosas para el segmento, manteniendo una buena habitabilidad y un baúl de 392 litros.

Motor: este auto posee un Motor turbo 1.0 litros, 116 CV y 160 Nm de torque, con caja automática.

Peso: con un peso contenido de 1.134 kg, logra un buen equilibrio entre prestaciones y consumo: acelera de 0 a 100 km/h en unos 10,9 segundos y declara cifras de consumo de 4,9 l/100 km en ruta y 8,2 l/100 km en ciudad.

Suspensión: la suspensión elevada y la dirección eléctrica calibrada aportan confort y estabilidad, adaptándose bien tanto al uso urbano como a viajes.

Emoción a flor de piel en Gran Hermano

Del Moro no sólo les presentó a los participantes de GH el auto para el desafío, sino que también le reveló a cada uno las dos palabras que les enviaron familiares y amigos sobre el juego. Más de uno se emocionó al escuchar el mensaje.

Del Moro abandonó la casa de Gran Hermano, sin revelarles a los participantes en que consisitirá el desafío para ganar el auto 0km.