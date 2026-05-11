Fuerte recorte de Milei al presupuesto de 46 Parques Nacionales: en San Juan afecta a San Guillermo y El Leoncito

El Gobierno nacional oficializó un recorte de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). Denuncian que la medida debilita la lucha contra incendios y la conservación de la biodiversidad, afectando mantenimiento en áreas protegidas de todo el país.

Por Redacción Diario de Cuyo

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Con la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, e l Gobierno Nacional formalizó la reducción de $2.557 millones en programas de conservación y funcionamiento de la Administración de Parques Nacionales , lo que genera un grave impacto en 46 parques, reservas y monumentos naturales de todo el país.

En San Juan afecta a los parques El Leoncito y San Guillermo.

En la norma, firmada también por el ministro Luis Caputo, se "efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional":

Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, publicó en redes el listado del recorte por parque:

- Parque Nacional Iguazú, en Misiones, con un recorte de $41.715.920.

- Parque Nacional Lanín, en Neuquén, con un recorte de $156.945.103.

- Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), con un recorte de $19.262.036.

- Parque Nacional Traslasierra (Córdoba), con recortes por $17.440.526.

- Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba), pon recortes por $25.618.702.

- Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), con recortes por $190.822.240.

- Parque Nacional Los Alerces (Chubut), con un recorte de $70.291.525.

- Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), con recortes por $77.422.510.

- Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego), con un recorte de $37.511.166.

- Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), con un recorte de $19.270.137.

- Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos), con recortes por $35.776.601.

- Parque Nacional Chaco (Chaco), con un recorte de $25.651.346.

- Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), con un recorte de $11.539.697.

- Parque Nacional Calilegua (Jujuy), con un recorte de $15.831.219.

- Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa), con un recorte de $12.491.900.

- Parque Nacional Talampaya (La Rioja), con recortes por $33.506.199.

- Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén), con un recorte de $20.592.812.

- Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz), con un recorte de $12.826.816.

- Monumento Natural Bosques Petrificados (Santa Cruz), con un recorte de $7.580.192.

- Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos), con recortes por $27.153.228.

- Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis), con un recorte de $14.250.776.

- Parque Nacional El Leoncito (San Juan), con recortes por $16.273.136.

- Parque Nacional San Guillermo (San Juan), con un recorte de $11.341.724.

- Parque Nacional Los Cardones (Salta), con un recorte de $8.501.411.

- Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy), con un recorte de $8.491.752.

- Parque Nacional Baritú (Salta), con un recorte de $7.505.604.

- Reserva Natural Formosa (Formosa), con un recorte de $2.210.434.

- Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), recorte de $13.216.838.

- Reserva Natural Estricta San Antonio (Misiones), con recortes por $10.168.131.

- Parque Nacional Campos del Tuyú (Provincia de Buenos Aires), con un recorte de $9.689.130.

- Parque Nacional Monte León (Santa Cruz), recorte por $24.584.517.

- Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Chubut), recorte de $8.541.487.

- Parque Nacional El Rey (Salta), recorte de $18.964.436.

- Parque Nacional Islas de Santa Fe (Santa Fe), recorte de $10.462.146.

- Parque Interjurisdiccional Marino Makenke (Santa Cruz), recorte de $8.479.121.

- Reserva Natural Nacional General Pizarro (Salta), recorte de $5.786.113.

- Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), recorte de $7.822.645.

- Parque Nacional Copo (Santiago del Estero), recorte de $18.841.462.

- Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino (Santa Cruz), recorte de $5.182.701.

- Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), recorte de $14.262.853.

- Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), recorte de $16.916.834.

- Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan (Misiones), recorte de $12.123.088.

- Parque Nacional Iberá (Corrientes), recorte de $31.904.080.

- Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), recorte de $12.086.001.

- Parque Nacional Aconquija (Tucumán), recorte de $12.712.470.

- Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén), recorte de $6.222.734.