Aguinaldo 2026 ANSES: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima

El medio aguinaldo de junio volverá a combinarse con aumento por movilidad y bono extraordinario para jubilados de Anses.

COBRO. Lo que tenés que saber sobre el aguinaldo.

Compartir







Los jubilados con haberes mínimos ya empiezan a hacer cuentas para junio, mes en el que Anses pagará el medio aguinaldo junto con un nuevo aumento por movilidad y el posible mantenimiento del bono extraordinario de $70.000.

En mayo, el Gobierno aplicó un aumento del 3,38% para jubilados y pensionados. Con esa actualización, el haber mínimo quedó en $393.174,10, mientras que el total mensual asciende actualmente a $463.174,10 contando el bono extraordinario.

Ahora, las consultoras privadas estiman que la inflación de abril se moverá entre el 2,7% y el 3%. Ese porcentaje será el que utilice el Gobierno para definir el aumento de junio mediante el esquema de movilidad del Decreto 274/2024.

Si esas proyecciones se cumplen, la jubilación mínima de junio pasaría a ubicarse entre $403.789 y $404.969 sin contar el bono. Como el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre y no incluye el refuerzo extraordinario, el SAC rondaría entre $201.894 y $202.484.