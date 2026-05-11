    • 11 de mayo de 2026 - 09:43

    Aguinaldo 2026 ANSES: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima

    El medio aguinaldo de junio volverá a combinarse con aumento por movilidad y bono extraordinario para jubilados de Anses.

    COBRO. Lo que tenés que saber sobre el aguinaldo.

    COBRO. Lo que tenés que saber sobre el aguinaldo.

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    Los jubilados con haberes mínimos ya empiezan a hacer cuentas para junio, mes en el que Anses pagará el medio aguinaldo junto con un nuevo aumento por movilidad y el posible mantenimiento del bono extraordinario de $70.000.

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    ANSES

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    En mayo, el Gobierno aplicó un aumento del 3,38% para jubilados y pensionados. Con esa actualización, el haber mínimo quedó en $393.174,10, mientras que el total mensual asciende actualmente a $463.174,10 contando el bono extraordinario.

    Ahora, las consultoras privadas estiman que la inflación de abril se moverá entre el 2,7% y el 3%. Ese porcentaje será el que utilice el Gobierno para definir el aumento de junio mediante el esquema de movilidad del Decreto 274/2024.

    Si esas proyecciones se cumplen, la jubilación mínima de junio pasaría a ubicarse entre $403.789 y $404.969 sin contar el bono. Como el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre y no incluye el refuerzo extraordinario, el SAC rondaría entre $201.894 y $202.484.

    Cuánto cobrarían jubilados de la mínima en junio

    • Jubilación mínima estimada: entre $403.789 y $404.969
    • Aguinaldo estimado: entre $201.894 y $202.484
    • Bono extraordinario estimado: $70.000
    • Total posible del mes: entre $675.000 y $677.000

    El monto definitivo se conocerá este jueves 14 de mayo, cuando el Indec publique oficialmente el IPC de abril. Luego, el Gobierno deberá oficializar los nuevos valores mediante resolución de Anses.

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