Aguinaldo para jubilados: cuánto cobran en junio con aumento y bono

El pago del aguinaldo de junio para jubilados de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a generar expectativa entre millones de beneficiarios, ya que representa uno de los ingresos más importantes del año. Este adicional se deposita junto con el haber mensual y forma parte del esquema habitual de pagos del organismo previsional.
Durante mayo, los jubilados que perciben la mínima cobran un ingreso total de $463.174,10 con bono incluido. Ese monto sirve como referencia para estimar cuánto podría liquidarse durante junio, mes en el que además se abonará el medio aguinaldo.
Cuánto cobrarían los jubilados con el aguinaldo de junio
Según las proyecciones actuales, el haber mínimo tendría una nueva actualización por movilidad, por lo que el aguinaldo para quienes cobran la mínima rondaría los $201.500. El cálculo se realiza tomando como base el mejor haber del semestre y no incluye el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo es no remunerativo.
De esta manera, el ingreso de junio para jubilados y pensionados quedaría compuesto por tres conceptos:
Qué pasará con el bono de $70.000
El bono extraordinario continúa congelado en $70.000 y todavía resta la confirmación oficial sobre su continuidad para junio. Sin embargo, se espera que el Gobierno mantenga ese refuerzo para quienes cobran los haberes más bajos.
En caso de confirmarse, los jubilados que perciben la mínima volverían a recibir un ingreso reforzado durante junio, gracias a la combinación entre el haber actualizado, el bono y el aguinaldo.
Cuándo paga ANSES el aguinaldo de junio
El pago del aguinaldo se realiza automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del DNI y comienza durante la segunda semana de junio tanto para jubilados de la mínima como para quienes perciben ingresos superiores.