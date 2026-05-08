Reforma Laboral 2026: qué cambios vas a ver en tu recibo de sueldo y qué significan

La Ley de Modernización Laboral N.° 27.802 se puso en marcha el pasado 6 de marzo tras la sanción del proyecto de ley impulsado por el Gobierno en el Congreso y entre otras cosas, cambió el histórico recibo de sueldo. No se trata solo de un papel nuevo, sino de una transformación en cómo te lo entregan, qué información vas a leer y cómo se guarda tu historial.

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Hasta hace poco, la ley obligaba a las empresas a imprimir dos copias del recibo para que vos te llevaras una firmada. Con la nueva reforma, eso ya no es necesario.

Esta es, quizás, la novedad más llamativa. Hasta ahora, en tu recibo veías tu sueldo bruto, los descuentos (jubilación, obra social) y el neto (lo que te queda en el bolsillo). A partir de ahora, se suma un nuevo ítem obligatorio: las contribuciones patronales.

Reforma Laboral: los 10 datos clave que no pueden faltar en tu recibo de sueldo

Datos del empleador: nombre o razón social, domicilio y CUIT. Tus datos: nombre, CUIL y tu categoría (qué tareas hacés). Sueldo total: cómo se calculó lo que ganás. Detalle de básico y extras: Si trabajás por hora, por pieza o tenés comisiones, debe estar todo desglosado. Descuentos: todo lo que se te retiene por ley (jubilación, aportes, embargos si los hubiera). El sueldo neto: cuánto cobrás finalmente, escrito en números y letras. Fecha de ingreso: para que tu antigüedad esté siempre clara. Aportes patronales: lo que mencionamos antes (el costo extra que paga la empresa). Firma: ya sea de puño y letra o digital. Datos previsionales: información sobre tus aportes de seguridad social.

Qué pasa si todavía no veo estos cambios en el recibo de sueldo

Aunque la ley ya es obligatoria, todavía falta que el Gobierno termine de diseñar el “modelo oficial” y que las empresas de software actualicen sus sistemas. Por eso, es posible que en estos meses de transición veas que el formato de tu recibo va mutando poco a poco.

Si tu empresa decide pasar al recibo digital, asegurate de que te brinden un acceso fácil y privado para que puedas descargar tus recibos siempre que los necesites (por ejemplo, para pedir un préstamo o alquilar una vivienda).