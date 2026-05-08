Según el Indec, la actividad industrial y la construcción crecieron con fuerza en marzo

En línea con las proyecciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en marzo, la producción industrial tuvo un repunte interanual de 5% y la construcción del 12,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata de dos sectores que habían presentado malos números en febrero con caídas interanuales del 8,7% y 0,7% respectivamente. Ahora, con este giro, se espera una recuperación del próximo Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Semanas atrás, durante su participación en Expo EFI, Caputo adelantó que en marzo ya habían observaron buenos indicadores para sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, y que en el caso de este último se proyecta una recuperación mayor a mitad de año con el impulso de las concesiones de rutas nacionales.

En marzo de 2026, la producción de la industria manufacturera argentina subió 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el balance del primer trimestre muestra una baja: entre enero y marzo, la actividad cayó 2,3% frente al mismo período de 2025.

Respecto a la comparación mes a mes, la actividad industrial tuvo un repunte del 3,2% respecto a febrero, mientras que la medición que sigue la tendencia de largo plazo marcó una suba de 0,6 por ciento.

De las dieciséis ramas que componen la industria, diez registraron aumentos interanuales. Entre las que más crecieron se encuentran alimentos y bebidas (7,9%), productos químicos (15,9%), madera y papel (12,8%), refinación de petróleo (13,5%), autos y autopartes (7,6%), productos de metal (9,2%), minerales no metálicos (6,9%), tabaco (28,2%), muebles y colchones (3,1%) y otros equipos de transporte (4%).

En cambio, hubo caídas en industrias como la metalurgia básica (10,1%), maquinaria y equipo (11,3%), textiles (23,3%), indumentaria, cuero y calzado (8,9%), caucho y plástico (2,4%) y otros aparatos e instrumentos (0,5%).

Desde Economía destacaron que ocho de las nuevo categorías que componen el índice experimentaron crecimiento en términos desestacionalizados en el mes: Automotores y otros equipos de transporte (10,1%), Minerales no metálicos y metálicas básicas (7%), Muebles y otras industrias manufactureras (3,2%) y Alimentos, bebidas y tabaco (3,2%).

image Industria.

Construcción por demanda

Durante el tercer mes del año, la actividad de la construcción en Argentina creció 12,7% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora de 3,9% frente a los primeros tres meses de 2025.

Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento.

El consumo de insumos claves para la construcción también tuvo fuertes incrementos en marzo. Se destacan las subas en artículos sanitarios de cerámica (24%), pinturas (18%), hierro y aceros (16,2%), ladrillos huecos (14,6%), varios insumos como grifería y vidrio (13,7%), hormigón elaborado (12,8%), cemento portland (11,6%) y asfalto (10,3%). Además, crecieron pisos y revestimientos cerámicos (8,7%), placas de yeso (7,9%), cales (6,5%) y mosaicos (5,8%). El único insumo con baja fue el yeso, que retrocedió 4,6 por ciento.

Si se mira el desempeño del trimestre, se observan importantes subas en el grupo de insumos varios (27,1%), pinturas (14,3%), artículos sanitarios de cerámica (13,6%) y hormigón elaborado (9%). También crecieron placas de yeso, asfalto, hierro y aceros, y cemento portland, aunque en menor medida. Por otro lado, hubo caídas en yeso (10,9%), pisos y revestimientos cerámicos (9,2%), mosaicos (9,1%), ladrillos huecos (4,6%) y cales (1,3%).

Los planes para mitad de año

El ministro Caputo apunta que el sector tenga un mayor repunte a mitad de año. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó el funcionario. En su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.

No obstante, desde el sector de la construcción surgieron cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la política oficial. Una fuente privada señaló a Infobae que “el sector no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”.

La misma fuente explicó que, si bien hay expectativas en torno a los anuncios referidos a los 12.000 kilómetros de rutas nacionales, no existen detalles claros sobre la modalidad de ejecución ni sobre la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, puntualizó en off the record.