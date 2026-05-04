El empleo en la construcción creció 0,5% en febrero, pero los salarios cayeron en términos reales

El empleo registrado en el sector de la construcción en Argentina presentó un incremento del 0,5% mensual durante febrero de 2026, que representa la recuperación de 1.822 puestos de trabajo respecto al mes anterior y un segundo mes consecutivo en alza.

Pese a la suba reciente, la cantidad de trabajadores se mantiene en niveles inferiores a los registros de años anteriores.

Según los datos oficiales, "los niveles actuales de empleo sectorial siguen siendo bajos en términos históricos", situándose un 9,7% por debajo del promedio del periodo 2007-2023.

Si se compara con noviembre de 2023, la ocupación en el sector es un 15,9% menor, lo que equivale a la pérdida de 66.999 empleos.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de registros del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y el INDEC.

El reporte detalla que la comparación interanual de febrero también arrojó una suba del 0,5%, con 1.602 empleos más que en el mismo mes de 2025.

En el análisis por provincias, quince distritos mostraron variaciones mensuales positivas en el empleo. Las subas más marcadas se dieron en Santa Cruz (6,7%), San Luis (6,1%) y Misiones (6,0%). Por el contrario, ocho jurisdicciones tuvieron caídas, con los descensos más pronunciados en Santiago del Estero (-4,2%), Jujuy (-3,8%) y La Pampa (-3,5%).__IP__

Respecto a los ingresos, el salario promedio nacional en el sector fue de $1.218.793 en febrero. Al ajustar por inflación, este valor "exhibió una baja del 3,7% real contra igual mes del 2025, siendo la cuarta caída al hilo". En la comparación contra noviembre de 2023, solo cinco provincias muestran una mejora en el nivel de los salarios reales.

La disparidad salarial se reflejó en las provincias: solo seis distritos tuvieron subas reales interanuales, liderados por La Rioja (27,4%) y Tierra del Fuego (10,6%). En las dieciocho provincias restantes los salarios perdieron contra la inflación, con la caída más profunda registrada en Salta (-17,1%)