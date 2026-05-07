    • 7 de mayo de 2026 - 13:03

    Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de "Súper RIGI"

    El Presidente aseguró que el nuevo esquema tendrá mayores beneficios que el régimen actual y estará orientado a sectores económicos “que nunca han existido en Argentina”.

    Javier Milei.

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    El presidente Javier Milei anunció a través de sus redes sociales que enviará al Congreso un proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, una iniciativa que, según adelantó, buscará ampliar los beneficios del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

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    Con su habitual tono provocador, el mandatario publicó: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, en referencia al bombardero estratégico estadounidense.

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    En el mismo mensaje, Milei explicó que el nuevo proyecto “tendrá mayores ventajas que el RIGI original” y estará destinado a impulsar sectores productivos innovadores y actividades económicas emergentes.

    Según detalló, el objetivo será promover la creación de empresas vinculadas a industrias y áreas de desarrollo “que nunca han existido en Argentina”, además de fomentar inversiones y generación de empleo.

    “De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, sostuvo el jefe de Estado.

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