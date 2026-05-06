Javier Milei llegó a Los Ángeles para reunirse con empresarios y dar un discurso sobre su plan económico

Javier Milei llegó a Los Ángeles para encabezar una visita relámpago a los Estados Unidos con una agenda centrada en la búsqueda de inversiones. El Presidente tiene previsto reunirse con empresarios y dar un discurso sobre el plan económico ante un auditorio de ejecutivos e inversores.

Todo se dará en una escala corta que terminará con su regreso a la Argentina en las próximas horas. La decisión política de la Casa Rosada fue mantener una comitiva mínima. Milei viajó acompañado solo por Pablo Quirno y Luis Caputo, mientras que Karina Milei se quedó en la Argentina al frente de la gestión diaria y con actividades previstas en el país. En el oficialismo muestran ese esquema como una señal de administración acotada del viaje y de concentración en una agenda económica puntual.

En Balcarce 50 explican que el objetivo central de la gira es aprovechar una vidriera empresaria para volver a defender el programa económico y abrir conversaciones de inversión. No se trata de una gira con escala política amplia ni de una agenda bilateral tradicional, sino de un viaje armado alrededor de reuniones con empresarios y de una exposición destinada a mostrar “previsibilidad, ajuste fiscal y reformas promercado”.

El viaje tiene como telón de fondo un encuentro que reúne durante varios días a empresarios, financistas, funcionarios y referentes de distintos sectores, con paneles sobre mercados, inversión, energía, innovación y geopolítica. En ese marco, la Casa Rosada apuesta a que Milei use su exposición para defender el rumbo económico y mostrar a la Argentina como un destino atractivo para el desembarco de capitales.

En ese ámbito participan además figuras de peso internacional de distintos sectores. Entre los nombres que estuvieron en la programación del encuentro aparecen la líder opositora venezolana María Corina Machado, el director general del OIEA Rafael Grossi, la titular del FMI Kristalina Georgieva, el CEO de BlackRock Larry Fink, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el senador Ted Cruz, Mike Waltz y Gianni Infantino, entre otros.

A qué hora se espera que sea el discurso Javier Milei

Milei hablará el miércoles 6 de mayo a las 14 hora local, después de la reunión prevista con Milken y de una cita con empresarios. El regreso del vuelo está pautado para las 18 de Los Ángeles, con llegada a la Ciudad de Buenos Aires el jueves a las 13.30, según el cronograma difundido en la previa del viaje. La apuesta oficial es que esta exposición sirva para pasar del relato de “estabilización al de llegada de capitales”.

En la Casa Rosada sostienen que, tras la primera etapa del ajuste, Milei busca instalar que la Argentina entró en una fase en la que quiere captar dólares para sectores productivos y proyectos de inversión. El antecedente que muestra el propio Gobierno es el discurso que dio en mayo de 2024 en ese mismo circuito, cuando llamó a empresarios a “apostar por la Argentina”.

Hasta ahora no hay anuncios oficiales de inversiones atados a esta visita. La lógica del viaje, según reconstruyen fuentes oficiales, es usar los encuentros reservados para consolidar vínculos con ejecutivos y fondos, con Caputo como respaldo técnico del mensaje económico y Quirno como parte del armado político-diplomático de la misión. En paralelo, Karina Milei participará este jueves en San Juan de una agenda vinculada a la actividad minera junto con gobernadores aliados.