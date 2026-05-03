    • 3 de mayo de 2026 - 21:15

    PRO y 2027: crece la presión para que Macri vuelva a ser candidato

    En el PRO, el debate por Mauricio Macri se intensifica y ya lo ubican como principal opción para las elecciones presidenciales de 2027.

    En el PRO aseguran que Mauricio Macri es el principal candidato para 2027.

    En el PRO aseguran que Mauricio Macri es el principal candidato para 2027.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futuro electoral de Mauricio Macri volvió al centro de la escena luego de que el diputado Martín Yeza asegurara que dentro del PRO hay consenso total para que el expresidente sea candidato en 2027. En medio de un proceso de reconstrucción partidaria, la figura del exmandatario reaparece como eje clave del armado político.

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    Mauricio Macri: el candidato que une al PRO

    Yeza fue contundente al describir el clima interno del partido: “10 de 10 quieren que Mauricio Macri sea candidato”, afirmó, marcando el respaldo total que tendría el exjefe de Estado si decide competir nuevamente por la presidencia.

    No obstante, también aclaró que Macri viene impulsando desde hace años la construcción de nuevas figuras dentro del espacio, en un contexto donde el PRO atraviesa cambios tras la salida de dirigentes importantes.

    El rol del PRO frente al Gobierno

    En paralelo, Yeza dejó en claro que el partido no buscará obstaculizar la gestión de Javier Milei, sino que continuará acompañando las reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

    “El PRO no va a ser parte del problema”, remarcó, al tiempo que destacó que muchas de las transformaciones actuales no hubieran sido posibles sin el respaldo político del espacio.

    La clave: evitar la fragmentación opositora

    Uno de los puntos centrales del análisis del diputado fue la situación en la provincia de Buenos Aires. Allí, advirtió que la falta de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza podría favorecer al oficialismo provincial.

    Según Yeza, la división opositora es el principal obstáculo para disputar el poder frente al peronismo, especialmente en un territorio donde no hay segunda vuelta electoral.

    En este escenario, el PRO busca consolidar una estrategia que combine unidad, liderazgo y competitividad, con la figura de Macri nuevamente en el centro del tablero político.

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