Los inmobiliarios de San Juan, entre la desregulación de Sturzenegger, el desafío del boom minero y la crisis del microcentro

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Esteban Costela, lanzó duras críticas al proyecto nacional de desregulación del sector impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. El corredor advirtió que eliminar la matriculación obligatoria no solo no reducirá los costos de las operaciones, sino que dejará a los usuarios “muy desprotegidos” y podría multiplicar las estafas.

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“Desregular significaría que cualquiera puede ser corredor inmobiliario”, explicó Costela en Informadísimos de Radio Colón al detallar que actualmente la actividad exige título habilitante y matrícula profesional. En ese sentido, defendió el rol del Colegio como órgano de control: “Los corredores están supervisados por un comité de ética que los puede sancionar, incluso quitarles la matrícula si actúan de mala fe”.

Para el referente del sector, el argumento oficial de que la medida abarataría las operaciones no tiene sustento. “Estoy seguro que no pasaría. Esto no es un mercado de ropa ni de ferretería. Es un servicio profesional y no se compite por precio, sino por calidad ”, afirmó. Y fue más allá: “Hoy los que no están matriculados cobran exactamente lo mismo que un matriculado. Eso ya desmiente que la desregulación vaya a bajar costos”.

Costela también puso el foco en los riesgos concretos para los usuarios. “Todas las estafas inmobiliarias que han llegado al Colegio no tuvieron intervención de corredores matriculados. Fueron particulares o ilegales”, aseguró. En esa línea, advirtió: “Si desaparece el Colegio, la única opción para el ciudadano será ir a la Justicia. Sabemos que es lenta, cara y muchas veces inaccesible”.

El representante de los corredores confirmó además que el sector está en alerta y articulando acciones a nivel nacional a través de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), aunque aclaró que la eventual aplicación de la norma dependerá de la adhesión de cada provincia.

Repunte en ventas y señales del mercado

Más allá del frente político, Costela trazó un panorama del mercado inmobiliario sanjuanino y destacó una recuperación en las operaciones de compraventa impulsada por el regreso del crédito hipotecario.

“El año pasado los créditos traccionaron muchísimo. Una operación por crédito genera en promedio dos más encadenadas”, explicó. Tras una caída en los últimos meses de 2025, el sector comenzó a reactivarse: “Desde marzo vemos un ritmo elevado de nuevas operaciones. Los bancos están bajando tasas y el mercado responde”.

En cuanto a alquileres, describió un escenario más equilibrado en departamentos chicos, pero con problemas estructurales en viviendas familiares: “Hay escasez de casas de tres dormitorios para familias grandes. Es algo que viene de hace tiempo”.

El microcentro, en crisis

Uno de los puntos más llamativos del análisis fue el fenómeno del microcentro sanjuanino, donde crece la oferta de casas en venta sin lograr concretar operaciones.

Costela lo explicó con un concepto técnico: la “depreciación funcional”. “Las casas del centro ya no sirven para vivienda. La gente no quiere vivir ahí por problemas de estacionamiento y movimiento”, indicó. Según detalló, los inmuebles terminan siendo atractivos solo para inversores o usos comerciales específicos.

“Por eso vas a ver muchas viviendas en venta en el centro. Aunque bajen el precio, cuesta muchísimo venderlas”, afirmó.

Minería y un desafío estructural

Finalmente, el titular del Colegio advirtió sobre un problema de fondo que podría agravarse en el corto plazo: la falta de infraestructura para acompañar el crecimiento que generarán los proyectos mineros.

“Tenemos pedidos concretos de viviendas por parte de empresas, pero no es solo la casa. Piden escuelas bilingües, servicios de salud, espacios recreativos, y eso hoy San Juan no lo tiene”, alertó.

Costela subrayó que el desafío excede al sector inmobiliario: “Es algo que hay que trabajar de forma mancomunada con el Gobierno y otros colegios profesionales. La demanda va a crecer y la provincia tiene que prepararse”.