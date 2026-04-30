Capital puso en marcha "La Ciudad Recicla", un programa clave para transformar hábitos y cuidar el ambiente

En la tarde de este jueves, la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, lanzó oficialmente el programa “La Ciudad Recicla”, una propuesta integral orientada a reducir la cantidad de residuos, promover el reciclaje y fomentar hábitos sostenibles en toda la comunidad.

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Durante la presentación, la mandataria municipal destacó el impacto positivo de la iniciativa y subrayó su importancia en la preservación del medio ambiente, al tiempo que remarcó la necesidad de un compromiso colectivo para lograr una ciudad más limpia y sustentable.

Por su parte el Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Federico Ríos, quien asistió en compañía del Subsecretario de Residuos de la provincia, ing. Santiago Zeballos, ponderó está iniciativa en favor de la preservacion de medio ambiente y del trabajo en conjunto con la comunidad.

Luego se proyecto un vídeo relacionado con la aplicación de este programa "La Ciudad Recicla" a lo que aportó datos técnicos y una explicación en detalle del mismo, a cargo del Subsecretario de Servicios y Ambiente ing. Lisandro Cevinelli.

El programa, impulsado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, promueve la separación en origen y la recolección diferenciada de residuos reciclables secos, con acciones concretas en distintos ámbitos:

Separación en hogares

En los barrios del sector noroeste, los vecinos deberán sacar los días martes exclusivamente residuos reciclables secos, colocados en las bolsas azules provistas por el municipio.

Entre los materiales que pueden disponerse se encuentran papel, cartón, plásticos, vidrio, tetra brik y latas, los cuales deben estar limpios y secos.

Ese día, el municipio realiza una recolección diferenciada y traslada los residuos al Parque de Tecnologías Ambientales para su clasificación y reciclaje.

Compromiso desde las escuelas

Las instituciones educativas del departamento Capital también forman parte activa del programa, realizando la separación de residuos reciclables en origen. Los materiales son acopiados en contenedores específicos y posteriormente retirados por el municipio mediante un servicio diferenciado. En este sentido, las escuelas cumplen un rol fundamental en la generación de conciencia sobre la importancia de cuidar el ambiente.

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Centro Ambiental Municipal

Además, se encuentra habilitado el Centro Ambiental Municipal, ubicado en el Vivero Municipal (calle 25 de Mayo entre Perito Moreno y Alvear), abierto a todos los vecinos de Capital de lunes a sábado, de 8 a 18 horas. Allí se pueden depositar residuos reciclables secos como plástico, papel, cartón, vidrio, latas y tetra brik, así como también residuos especiales como pilas, baterías y RAEE (residuos eléctricos y electrónicos).

Desde el municipio recordaron que separar los residuos es un compromiso ciudadano y una acción fundamental para el cuidado del ambiente. “Con pequeñas acciones logramos grandes cambios”, señalaron, destacando que la participación de todos es clave para construir una ciudad más limpia y sustentable.

Cabe destacar, que participaron concejales, Secretarios, subsecretarios y directores del dpto. Ejecutivo Municipal.

También asistieron representantes de las siguientes uniones vecinales:

-Unión Vecinal Barrio Santa

-Union Vecinal Barrio Santa 1

-Union Vecinal Mutual Banco San Juan

-Union Vecinal Mutual Banco San Juan II

-Union Vecinal Las Acacias

-Union Vecinal Solares de Graffigna (Cooperar III)

-Union Vecinal Barrio Colón

-Union Vecinal Barrio Safe

-Union Vecinal Villa Santa Elena

-Union Vecinal Timoteo Maradona

-Union Vecinal Barrio Asunción

-Union Vecinal Barrio Parque Universitario

Y la ONG Eco Club

-Participacion de las escuelas, Campaña del Desierto y Luis Villarino.