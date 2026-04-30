Inclusión digital: Capital brindará cursos de computación gratuitos para jóvenes con discapacidad

En un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades y la formación integral, el municipio de Capital selló un importante acta acuerdo con instituciones de Educación Especial del departamento. El objetivo central es la puesta en marcha de cursos de capacitación en computación gratuitos , diseñados específicamente para jóvenes con discapacidad.

Capital: lo descubrieron en el techo de una casa, lo persiguieron 500 metros y lo atraparon

Esta iniciativa busca reducir la brecha digital y brindar herramientas técnicas que favorezcan la autonomía y la inserción social de los alumnos.

Las capacitaciones tendrán como sede el Centro Tecnológico Comunitario Municipal , el cual funciona en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio Manantial.

La intendenta de Capital, Susana Laciar, encabezó la firma del acta para la nueva propuesta educativa inclusiva.

Según lo establecido en el convenio, el municipio asume el compromiso de:

El éxito de este programa radica en la articulación entre el Estado municipal y las instituciones que trabajan diariamente en la formación de personas con discapacidad. Del acuerdo participan activamente:

Escuela de Educación Especial Ivonne Barud de Quattropani.

Centro de Día Nuestra Señora de la Paz.

Escuela de Educación Especial ARA San Juan.

Escuela de Educación Especial Aleluya.

"Este acuerdo no sólo ofrece acceso a la tecnología, sino que reconoce el derecho de cada joven a formarse en un ambiente preparado para sus capacidades", destacaron desde el área de coordinación municipal.

Con esta firma, Capital refuerza su política de gestión inclusiva, transformando el Centro Tecnológico del Barrio Manantial en un faro de aprendizaje y contención para toda la comunidad sanjuanina.