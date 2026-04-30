    • 30 de abril de 2026 - 15:46

    Inclusión digital: Capital brindará cursos de computación gratuitos para jóvenes con discapacidad

    Esta mañana, el municipio de Capital firmó un acta acuerdo con las instituciones de Educación Especial para concretar esta propuesta educativa inclusiva.

    Gracias a una iniciativa del municipio de Capital, los jóvenes con discapacidad del departamento podrán acceder a cursos gratuitos de computación.

    Gracias a una iniciativa del municipio de Capital, los jóvenes con discapacidad del departamento podrán acceder a cursos gratuitos de computación.

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    Por Fabiana Juarez

    En un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades y la formación integral, el municipio de Capital selló un importante acta acuerdo con instituciones de Educación Especial del departamento. El objetivo central es la puesta en marcha de cursos de capacitación en computación gratuitos, diseñados específicamente para jóvenes con discapacidad.

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    Esta iniciativa busca reducir la brecha digital y brindar herramientas técnicas que favorezcan la autonomía y la inserción social de los alumnos.

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    La intendenta de Capital, Susana Laciar, encabez&oacute; la firma del acta para la nueva propuesta educativa inclusiva.

    La intendenta de Capital, Susana Laciar, encabezó la firma del acta para la nueva propuesta educativa inclusiva.

    Un espacio tecnológico adaptado en Capital

    Las capacitaciones tendrán como sede el Centro Tecnológico Comunitario Municipal, el cual funciona en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio Manantial.

    Según lo establecido en el convenio, el municipio asume el compromiso de:

    • Facilitar las instalaciones y el uso del equipamiento áulico de última generación.
    • Proveer el soporte técnico y de computación necesario para las clases.
    • Garantizar la adaptación de contenidos, ajustando el programa pedagógico a las necesidades y perfiles específicos de cada joven participante.

    Alianza por la educación especial en Capital

    El éxito de este programa radica en la articulación entre el Estado municipal y las instituciones que trabajan diariamente en la formación de personas con discapacidad. Del acuerdo participan activamente:

    • Escuela de Educación Especial Ivonne Barud de Quattropani.
    • Centro de Día Nuestra Señora de la Paz.
    • Escuela de Educación Especial ARA San Juan.
    • Escuela de Educación Especial Aleluya.

    "Este acuerdo no sólo ofrece acceso a la tecnología, sino que reconoce el derecho de cada joven a formarse en un ambiente preparado para sus capacidades", destacaron desde el área de coordinación municipal.

    Con esta firma, Capital refuerza su política de gestión inclusiva, transformando el Centro Tecnológico del Barrio Manantial en un faro de aprendizaje y contención para toda la comunidad sanjuanina.

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