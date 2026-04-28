Mientras usaba el celular, colectivero atropelló y mató a una mujer: la familia exige una acusación más grave

Este martes 28 de abril de 2026 se realizó en Tribunales de San Juan la audiencia de juicio abreviado contra Ezequiel Fabián Figueroa Rodríguez, de 28 año s, el chofer de colectivo acusado de atropellar y matar a Graciela Rosario Reina , de 64 años, en Capital, mientras conducía usando el teléfono celular.

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El hecho ocurrió el pasado 7 de abril en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy, cuando el conductor de la Línea 126 de la Red Tulum giró hacia el oeste por Libertador y embistió desde atrás a la mujer , que cruzaba la avenida. La víctima sufrió gravísimas lesiones y falleció dos días después en el Hospital Rawson.

La investigación está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino junto a la ayudante fiscal Roxana Fernández , quienes formalizaron la imputación por homicidio culposo contra el colectivero , que contaba con cinco años de experiencia en el transporte público.

De izquierda a derecha: el abogado Franco Montes, la querellante María Sofía Valenzuela, la ayudante fiscal Roxana Fernández y el fiscal Nicolás Schiattino.

Durante la audiencia, se expuso que varios testigos aseguraron que Figueroa Rodríguez circulaba a alta velocidad y utilizando el celular mientras manejaba. Incluso, el propio imputado reconoció que no vio a la mujer porque iba con el teléfono.

Además, desde Fiscalía informaron al juez de garantías Javier Figuerola que el chofer arrojó un resultado positivo en un test de droga para cocaína, aunque no se pudo determinar si se trataba de esa sustancia o de hoja de coca, ni tampoco si estaba bajo sus efectos al momento del siniestro.

Juicio abreviado y oposición de la querella

Con esos elementos, Schiattino acordó con la defensa, encabezada por Franco José Montes, un juicio abreviado en el que el imputado aceptó su responsabilidad y una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de seis años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo a motor.

Sin embargo, el acuerdo generó un fuerte rechazo por parte de la querella, representada por la abogada María Sofía Valenzuela, quien sostuvo que el chofer, siendo un conductor profesional, decidió manejar usando el celular y que además contaba con un antecedente por haber atropellado a un adolescente de 15 años en 2024.

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Por ese motivo, pidió que Figueroa Rodríguez sea investigado por homicidio simple con dolo eventual y llevado a juicio oral, al considerar que su conducta fue mucho más grave que una imprudencia.

El fiscal Schiattino rechazó esa postura y sostuvo ante el juez que no existe sustento legal para esa calificación.

“La conducta adecuada es homicidio culposo. Esto es un accidente de tránsito, lamentable, pero para el Ministerio Público Fiscal no existe dolo en la conducta desplegada por el imputado, sí existe culpa”, expresó. “La conducta adecuada es homicidio culposo. Esto es un accidente de tránsito, lamentable, pero para el Ministerio Público Fiscal no existe dolo en la conducta desplegada por el imputado, sí existe culpa”, expresó.

Además, remarcó que manejar usando el celular constituye una conducta imprudente, pero no está contemplado como agravante específico dentro del artículo 84 bis del Código Penal.

“No nos encontramos con ninguno de los agravantes del artículo 84 bis, por eso la calificación jurídica aplicada por el Ministerio Público Fiscal es la correcta”, argumentó el fiscal.

En la sala también estuvo presente la familia de la víctima, que observó por decisión propia el video de la tragedia captado por una cámara de seguridad de la zona, material que fue incorporado como prueba por Fiscalía.

Tras escuchar a todas las partes, el juez Javier Figuerola resolvió pasar a un cuarto intermedio y fijó para este miércoles 29 de abril a las 13 horas la audiencia en la que dará a conocer si homologa o no el acuerdo de juicio abreviado y, en consecuencia, si dicta sentencia contra el colectivero.