Sarmiento: quiso ver a su hijo, no lo dejaron, destrozó una casa y chocó dos patrulleros, deberá pagar $9 millones

Un violento episodio ocurrido en Sarmiento fue protagonizado por el productor o agriculto r, Mario Ezequiel Carrizo. El mismo incluyó daños en la vivienda de su expareja, la embestida a dos móviles policiales y una persecución que finalizó con su detención . Todo porque lo dejaron ver a su hijo

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El hombre zafó de una condena porque recibió una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año , aunque deberá pagar un monto de nueve millones de pesos por los destrozos provocados.

Así quedó el frente de la casa de la expareja de Carrizo. La mujer tiene un local comercial.

La causa fue caratulado como daño y daño agravado en concurso real . Intervinieron el fiscal del caso, Fernando Bonomo, y la ayudante fiscal Lucía Escudero .

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 23 de abril de 2026, alrededor de las 8:30, en el barrio Campo de Batalla , en la localidad de Carpintería. Personal policial fue comisionado al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre agresivo que había roto la vidriera de una ventana del frente de una vivienda .

image La Toyota Hilux en la que andaba el productor.

Al llegar, los efectivos observaron a Carrizo visiblemente alterado. Al notar la presencia policial, se subió a una camioneta Toyota Hilux y, en una actitud considerada temeraria, embistió el móvil policial T-26, dañando la puerta trasera del lado del conductor y dejándola inutilizable.

Lejos de detenerse, hizo marcha atrás e intentó chocar nuevamente al patrullero, aunque los uniformados lo esquivaron. En esa maniobra terminó impactando contra un árbol, pero aun así escapó y comenzó una persecución.

image Así quedó una camioneta de la Policía de San Juan, tras la persecución contra Carrizo.

Durante la fuga, efectivos de Comisaría 8ª lo interceptaron, pero Carrizo volvió a arremeter contra los funcionarios policiales y embistió otro móvil de la Policía de San Juan, el T-39, provocándole importantes daños en la parte delantera, motor y paragolpes.

La persecución continuó hasta la lateral Este de Ruta 40, a unos 800 metros de calle Fray Justo Santa María de Oro, en Colonia Fiscal, donde finalmente fue nuevamente interceptado. Allí abandonó su vehículo e intentó escapar a pie entre parrales, aunque fue reducido y detenido.

image El otro móvil policía que fue impactado por la camioneta de Carrizo.

Posteriormente se conoció que todo se había originado cuando Carrizo se presentó en la casa de su expareja para pedir ver al hijo que tienen en común. Según declaró la mujer, al encontrarse bajo los efectos de estupefacientes, ella le negó el contacto con el menor. Esa situación provocó que el hombre se enfureciera y comenzara a romper el ventanal del frente de la vivienda.

Reparación millonaria

Como parte de la resolución judicial, Carrizo accedió a la suspensión del juicio a prueba por un año. Además, deberá pagar una reparación simbólica de un millón de pesos a favor de su expareja por el daño simple, en un plazo de 60 días.

image Carrizo quiso huir por unos parrales, pero fue atrapado por los uniformados de la Comisaría 8°.

Por los daños agravados contra la Administración Pública de San Juan, deberá abonar ocho millones de pesos en tres cuotas, con vencimientos a los 45, 90 y 120 días desde la audiencia. También deberá cumplir 60 horas de trabajos comunitarios en la Municipalidad de Sarmiento dentro de un plazo de siete meses.