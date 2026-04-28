Torneo Apertura: Unión adelanta con Sarmiento abriendo la fecha 14

Con un solitario adelanto nocturno para el jueves y el resto de la programación repartida hasta el domingo, la Liga Sanjuanina informó el detalle de la fecha 14 del Torneo Apertura que comenzará este jueves en Rawson con Unión recibiendo a Sarmiento de Zonda.

Torneo Apertura 2026: a una fecha del final, así serían los cruces en los playoffs

Así desde las 21,30 y en la previa del Día del Trabajador, Unión que quedó a cuatro puntos de la punta, intentará su recuperación recibiendo a la Flecha zondina que está último con apenas un solo punto.

El viernes feriado, habrá Torneo Apertura cuando en La Bebida, Sportivo Rivadavia reciba desde las 16,30 al líder, Sportivo Desamparados.

El sábado 2 de mayo, la actividad seguirá con dos partidos por demás atractivos. En la calle Sargento Cabral, Colón Junior que está hoy tercero en las posiciones será local de FC López Peláez que pelea por meterse en los Cuartos de Final.

En tanto que en Ullum, San Lorenzo que es gran protagonista, será local de Defensores de Argentinos que se recuperó tras una serie de resultados negativos.

El domingo, la actividad tendrá una cartelera más que interesante. En La Rinconada, Atenas Pocito será local de Atlético Marquesado, desde las 16,30. En Zonda, Juventud Zondina recibirá al Atlético Trinidad, mientras que en el Este, habrá partidazo cuando Sportivo 9 de Julio sea local del entonado Atlético Minero.

En Chimbas, Sportivo Peñarol jugará ante el golpeado Villa Ibañez de Ullum y completando, en el estadio Del Centenario, en Santa Lucía, Atlético Alianza recibirá al Deportivo Carpintería.

CLASIFICACIÓN AL REGIONAL AMATEUR

Se definen cosas importantes en paralelo en la vida de los equipos de la Liga Sanjuanina y el sábado 16 de Mayo en el estadio Bicentenario de Pocito, desde las 16, Colón Junior y Sportivo Desamparados definirán al segundo clasificado al Torneo Regional Amateur 2026/2027, en único partido.