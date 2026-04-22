Torneo Apertura: Desamparados se lo empató a Minero y manda solo

Hay líder solitario para el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. Sportivo Desamparados logró empatarle un partido complicado a Atlético Minero en Médano de Oro y con quedó como único líder tras completar el partido suspendido de la fecha 9.

Nadie regaló nada y todo se hizo demasiado parejo. En el primer tiempo, no se pudieron sacar ventajas pero las emociones llegaron en el complemento. A los 5 minutos, Jaime Chávez puso en ventaja a Minero cruzando la pelota al ángulo izquierdo de Carrizo, para darle esperanzas a los Mineros que quieren instalarse en zona de clasificación.

Desamparados reaccionó y encontró la igualdad a los 33 minutos, cuando Omar Benavídez marcó el empate para el Puyutano, tras una gran habilitación de Santiago Ceballos.

El Víbora quedó como único líder del torneo con 28 puntos, superando por una unidad a Unión, que quedó como escolta con 27. Minero alcanzó los 22 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla.

Además, en cuarta división, Desamparados también festejó de visitante al imponerse por 2 a 0 ante Minero, un triunfo que le permite quedar como líder de su categoría.

SE VIENE LA FECHA 13

La fecha 13 del Torneo Apertura se pondrá en marcha el sábado 25 de abril con nuevos horarios: los encuentros de Cuarta División desde las 14 y los de Primera a partir de las 16:30.

En cancha de López Peláez, el local recibirá a Desamparados, uno de los punteros, que intentará sumar para mantenerse en la cima. Además, Marquesado será anfitrión de San Lorenzo, mientras que Colón Junior hará lo propio frente a Atenas en su estadio.

La acción continuará el domingo 26. Carpintería se medirá ante Rivadavia en su cancha, Villa Ibáñez enfrentará a Alianza y Sarmiento recibirá a Peñarol. Uno de los duelos destacados será el que protagonizarán Minero y Unión en cancha de López Peláez, donde el otro líder buscará sostener su posición.

La fecha se completará con el cruce entre Trinidad y 9 de Julio, mientras que Defensores de Argentinos se enfrentará a Juventud Zondina en cancha de Peñarol.