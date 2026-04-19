Torneo Apertura: Los líderes no aflojan después de la fecha 12

Pasó el capítulo 12 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y los dos punteros no aflojan. Desamparados y Unión ganaron en los adelantos del viernes y siguen comandando las posiciones del certamen que se completó este domingo con el triunfo de Atlético Minero como visitante ante Peñarol.

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El viernes, en Rawson, Atlético Unión venció por 2-1 a Trinidad en el clásico. Nicolás Jorquera marcó los dos goles del Azul, descontando Federico Cabaña para Trinidad. En Puyuta, en el otro adelanto del viernes, Desamparados goleó por 4-0 a Carpinteria. Omar Benavides en dos ocasiones, Cristian Ramirez y Santiago Ceballos marcaron los goles del Víbora.

El sábado, en La Rinconada, Atenas Pocito empató 2-2 con López Peláez. Juan Castro y Eduardo Bronvale marcaron para el Mirasol. Nestor Yevcin y Gerardo Morales convirtieron para el Tonelero.

En Ullum, San Lorenzo terminó sorprendido por Colón Junior que lo venció por 2-1 con los goles de Leo Trozzi y Michel García, descontando para el Santo ullunero, Santiago Nuñez.

En Zonda, Juventud Zondina derrotó 2-1 a Marquesado con los goles de Alexander Colazo y A lejo González. Descontando Rodrigo Aballay para los del Oeste.

En el Este, Sportivo 9 de Julio venció por 3-1 a Defensores de Argentinos. Martin Ozan, Rodrigo Ozan y Nicolás Ortega convirtieron para el equipo de Carlos Biasotti.

RESTO DE LA FECHA

En Santa Lucía, Atlético Alianza goleó por 4-0 a Sarmiento de Zonda, con los goles de Juan Schiany (2), Tomas Castro y Nicolás Silka. En La Bebida, Rivadavia venció 2-0 a Villa Ibáñez de Ullum. Jesús Luna e Ian Flores convirtieron los goles del conjunto de La Bebida.

Finalmente, este domingo, en Chimbas, Sportivo Peñarol perdió por 2-1 con Atlético Minero. Facundo García convirtió el gol Bohemio, mientras que Carlos Mendez fue el autor de los dos goles de Minero.

Este próximo miércoles Minero se pondrá al día con Sportivo Desamparados, completando el panorama de la fecha en el que fue suspendido por el fallecimiento de un futbolista del conjunto Minero.