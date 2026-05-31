    • 31 de mayo de 2026 - 19:35

    Torneo Apertura: Desamparados se metió en la semifinal ante 9 de Julio

    Sportivo Desamparados igualó sin goles con Peñarol en Puyuta y avanzó por su ventaja deportiva en las posiciones.

    Semifinalista. Desamparados no pudo con Peñarol pero avanzó por la posición en la Fase Regular.

    Semifinalista. Desamparados no pudo con Peñarol pero avanzó por la posición en la Fase Regular.

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    Ilusiones. Sportivo 9 de Julio eliminó a San Lorenzo de Ullum y jugará contra Desamparados.

    Ilusiones. Sportivo 9 de Julio eliminó a San Lorenzo de Ullum y jugará contra Desamparados.

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    Por Ariel Poblete

    El primer paso hacia la ansiada final de Sportivo Desamparados costó demasiado. La ventaja que le entregó haber terminado primero en la Fase Regular del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de fútbol lo metió en semifinal y será contra Sportivo 9 de Julio.

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    En Puyuta, Desamparados nunca pudo terminar de encontrarle la vuelta a lo que le propuso Sportivo Peñarol desde el orden y la concentración para quitarle espacios. El equipo puyutano insistió siempre y tuvo un par de llegadas como ese remate del primer tiempo del goleador Omar Benavídez que se fue cerca del palo del arco Bohemio. En la segunda parte, volvió a la presión con más insistencia Desamparados pero se fue quedando sin lucidez para poder abrir el marcador. Peñarol apostó a alguna contra con espacios para sacar su diferencia pero nunca pudo acomodarse.

    Desamparados ahora irá por el siguiente paso camino a la final del Apertura cuando reciba a 9 de Julio, otra vez en Puyuta, con esa pequeña ventaja a favor que le sirvió para pasar ante Peñarol.

    ALEGRIA EN EL ESTE

    En el Este, Sportivo 9 de Julio volvió a mostrar su fortaleza como local y se metió en semifinales al vencer por 2-0 a San Lorenzo de Ullum. Recién en el complemento, el equipo de Carlos Biasotti pudo sacar su diferencia. Primero, el capitán Alan Salinas, de cabeza, abrió el marcador tras un centro desde la derecha mientras que lo terminó de liquidar Victorio Martiní, con un gol de goleador casi abajo del arco.

    El sábado, se metieron en las semifinales del Torneo Apertura, Atlético Minero y Colón Junior. Los Mineros eliminaron a Alianza, mientras que los Merengues dejaron fuera de competencia al Atlético Unión. En semifinales, Minero recibirá a Colón Junior, buscando la plaza en la primera final de la temporada en la Liga Sanjuanina.

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