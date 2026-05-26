    • 26 de mayo de 2026 - 17:54

    [VIDEOS] Emotiva despedida al "Guri" Vargas: hinchas de Desamparados lo homenajearon con cánticos y banderas

    Simpatizantes del Puyutano acompañaron este martes el último adiós a Gustavo “El Guri” Vargas, un histórico y querido personaje del club y del rock sanjuanino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda emoción se vivió este martes por la siesta en Puyuta durante el sepelio de Gustavo “El Guri” Vargas, el reconocido hincha de Sportivo Desamparados que falleció el lunes tras luchar durante varios meses contra una dura enfermedad.

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    El Gury un histórico hincha de Desamparados y fanático del rock, falleció este lunes y causó conmoción en las redes. 

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    Familiares, amigos e hinchas del Puyutano se acercaron para despedirlo de una manera especial, tal como -aseguran quienes lo conocían- a él le hubiese gustado: con cánticos futboleros, banderas flameando, bombos y bengalas acompañando su último recorrido por el estadio de Sportivo Desamparados, el club de sus amores.

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    La figura del Guri trascendía el mundo del fútbol sanjuanino. Además de su histórica identificación con Sportivo Desamparados, Vargas era muy querido dentro de la escena del rock local, donde músicos y seguidores también habían impulsado distintas iniciativas solidarias para ayudarlo durante su tratamiento médico.

    Meses atrás, amigos, bandas y simpatizantes organizaron rifas y recitales a beneficio con el objetivo de colaborar económicamente en medio del delicado cuadro de salud que atravesaba. El apoyo creció aún más luego de que Vargas sufriera la amputación de los dedos de su pie derecho y de dos dedos del izquierdo, consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad.

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    La despedida de este martes reflejó el cariño que supo construir a lo largo de los años. Entre aplausos, canciones y muestras de afecto, el Guri fue homenajeado por cientos de personas que lo recordarán como un símbolo de pasión, amistad y pertenencia dentro de Sportivo Desamparados y la cultura popular sanjuanina.

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