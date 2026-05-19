Sorpresa en Colón Junior: con el equipo clasificado a Play Off, despidieron al DT tras la caída ante Desamparados

La decisión generó sorpresa porque Colón Junior a pesar de la derrota del sábado, está clasificado a los Play Off y pelea arriba en el Apertura.

La derrota frente a Club Sportivo Desamparados terminó marcando un punto final para Daniel Navas en Colón Junior. Tras quedar eliminado de la clasificación al próximo Torneo Regional Amateur, el entrenador dejó su cargo y la noticia sacudió al ambiente del fútbol sanjuanino.

La salida llamó especialmente la atención debido al buen presente futbolístico del Merengue en el Torneo Apertura local, donde ya aseguró su clasificación a los Play Off y se mantiene entre los protagonistas del campeonato. Fue el propio Navas quien confirmó su alejamiento mediante un extenso y emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde reflejó el dolor por la manera en la que terminó su ciclo en el club de la calle Sargento Cabral.

La decisión se conoció pocos días después del encuentro disputado el pasado sábado ante Desamparados, que dejó a Colón Junior sin la posibilidad de acceder al Regional Amateur.

Pese a ese duro golpe, la campaña del Merengue en el certamen doméstico es más que positiva. Hoy está cuarto en la tabla con 29 puntos y todavía debe disputar un encuentro pendiente frente a Defensores de Argentinos en la tarde de este martes. Lo cierto es que con 15 partidos jugados, el equipo consiguió 8 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas. Apostando a una base conformada mayormente por jugadores del club y algunos refuerzos puntuales. Con un trabajo silencioso y regular, logró clasificar al equipo a los Play Off con dos fechas de anticipación y mantenerlo competitivo durante gran parte del campeonato.

“No merecía irme así”: la despedida del entrenador En su despedida, Navas escribió: “Cuántos momentos vividos después de 18 años de trabajo y sacrificio, siempre con humildad y pasión por este club que considero mi casa. Hoy me toca despedirme con todo el dolor de mi alma, pero ya no aguanté más. Después de tantos años dedicados a este hermoso club, no merecía irme de esta manera. Dios todo lo ve y él sabe que todo lo que hice, bien o mal, siempre fue de corazón para que mi querido Merengue siguiera creciendo”.