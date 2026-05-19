    • 19 de mayo de 2026 - 11:05

    Sorpresa en Colón Junior: con el equipo clasificado a Play Off, despidieron al DT tras la caída ante Desamparados

    La decisión generó sorpresa porque Colón Junior a pesar de la derrota del sábado, está clasificado a los Play Off y pelea arriba en el Apertura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La derrota frente a Club Sportivo Desamparados terminó marcando un punto final para Daniel Navas en Colón Junior. Tras quedar eliminado de la clasificación al próximo Torneo Regional Amateur, el entrenador dejó su cargo y la noticia sacudió al ambiente del fútbol sanjuanino.

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    La salida llamó especialmente la atención debido al buen presente futbolístico del Merengue en el Torneo Apertura local, donde ya aseguró su clasificación a los Play Off y se mantiene entre los protagonistas del campeonato. Fue el propio Navas quien confirmó su alejamiento mediante un extenso y emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde reflejó el dolor por la manera en la que terminó su ciclo en el club de la calle Sargento Cabral.

    Pese a ese duro golpe, la campaña del Merengue en el certamen doméstico es más que positiva. Hoy está cuarto en la tabla con 29 puntos y todavía debe disputar un encuentro pendiente frente a Defensores de Argentinos en la tarde de este martes. Lo cierto es que con 15 partidos jugados, el equipo consiguió 8 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas. Apostando a una base conformada mayormente por jugadores del club y algunos refuerzos puntuales. Con un trabajo silencioso y regular, logró clasificar al equipo a los Play Off con dos fechas de anticipación y mantenerlo competitivo durante gran parte del campeonato.

    “No merecía irme así”: la despedida del entrenador

    En su despedida, Navas escribió: “Cuántos momentos vividos después de 18 años de trabajo y sacrificio, siempre con humildad y pasión por este club que considero mi casa. Hoy me toca despedirme con todo el dolor de mi alma, pero ya no aguanté más. Después de tantos años dedicados a este hermoso club, no merecía irme de esta manera. Dios todo lo ve y él sabe que todo lo que hice, bien o mal, siempre fue de corazón para que mi querido Merengue siguiera creciendo”.

    Michel García también dejó Colón Junior

    La salida del entrenador del Merengue no fue la única en el club de la calle Sargento Cabral. En las últimas horas también se conoció la salida del delantero Michel García. El ex Del Bono ingresó desde el banco frente a Desamparados y apenas horas después fue presentado como nuevo refuerzo en Pampa de Jáchal. Una baja más que sensible para Colón que la semana que viene irá por el pase a semifinales del certamen local.

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