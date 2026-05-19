Desafío Ruta 40: los fanáticos sanjuaninos podrán asistir gratis al vivac en el Circuito San Juan Villicum

San Juan volverá a convertirse en escenario del deporte motor internacional con la llegada del Desafío Ruta 40 , la tradicional competencia de rally raid que se disputará del 24 al 29 de mayo y que tendrá a la provincia como punto de partida y cierre del recorrido.

Desafío Ruta 40: vuelve a San Juan con figuras internacionales del rally

Desafío Ruta 40: Puchi Ontiveros y Lisandro Sisterna marcarán presencia por San Juan en el Mundial de Rally Raid

La carrera incluirá además un paso por la ciudad mendocina de San Rafael y reunirá a algunas de las máximas figuras del rally mundial, entre ellas el francés Sébastien Loeb, el español Carlos Sainz, el múltiple campeón Stéphane Peterhansel, el saudí Yazeed Al Rajhi, el qatarí Nasser Al-Attiyah y el español Nani Roma.

También estarán presentes los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides, dos de los grandes referentes nacionales en esta disciplina.

Entre los representantes sanjuaninos competirán Alberto “Puchi” Ontiveros, en la categoría motos, y Lisandro Sisterna, quien participará como navegante en autos.

Durante su permanencia en la provincia, el vivac estará instalado en los boxes del Circuito San Juan Villicum, donde el público podrá ingresar de manera libre y gratuita para observar de cerca el trabajo de los equipos y las máquinas que formarán parte de la competencia, incluyendo motos, quads, autos y UTV.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo a las 18 con la tradicional rampa simbólica de largada en el Centro Cultural Conte Grand, donde todos los pilotos desfilarán frente al público.

Días y horarios de apertura del vivac en el Villicum

Domingo 24 de mayo: de 11 a 20:30

Lunes 25 de mayo: de 11 a 20:30

Jueves 28 de mayo: de 11 a 20:30

Viernes 29 de mayo: de 11 a 20:30