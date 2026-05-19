    • 19 de mayo de 2026 - 10:29

    Desafío Ruta 40: los fanáticos sanjuaninos podrán asistir gratis al vivac en el Circuito San Juan Villicum

    La competencia se disputará del 24 al 29 de mayo con largada y llegada en la provincia. El público podrá visitar gratuitamente el vivac.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volverá a convertirse en escenario del deporte motor internacional con la llegada del Desafío Ruta 40, la tradicional competencia de rally raid que se disputará del 24 al 29 de mayo y que tendrá a la provincia como punto de partida y cierre del recorrido.

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    También estarán presentes los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides, dos de los grandes referentes nacionales en esta disciplina.

    Durante su permanencia en la provincia, el vivac estará instalado en los boxes del Circuito San Juan Villicum, donde el público podrá ingresar de manera libre y gratuita para observar de cerca el trabajo de los equipos y las máquinas que formarán parte de la competencia, incluyendo motos, quads, autos y UTV.

    La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo a las 18 con la tradicional rampa simbólica de largada en el Centro Cultural Conte Grand, donde todos los pilotos desfilarán frente al público.

    Días y horarios de apertura del vivac en el Villicum

    Domingo 24 de mayo: de 11 a 20:30

    Lunes 25 de mayo: de 11 a 20:30

    Jueves 28 de mayo: de 11 a 20:30

    Viernes 29 de mayo: de 11 a 20:30

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