    • 14 de mayo de 2026 - 13:37

    Desafío Ruta 40: vuelve a San Juan con figuras internacionales del rally

    Del 23 al 29 de mayo entre San Juan y Mendoza se realizará la 13ª edición del Desafío Ruta 40. La competencia reunirá a 140 pilotos de elite internacional y promete un fuerte impacto turístico, económico y deportivo para la región.

    El gobernador Marcelo Orrego presentó el Desafío Ruta 40.

    El gobernador Marcelo Orrego presentó el Desafío Ruta 40.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego participó de la presentación oficial de la 13ª edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del Rally Raid a nivel mundial, que tiene a las provincias de San Juan y Mendoza como escenarios principales entre el 23 y el 29 de mayo.

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    Durante el acto estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente del evento, David Eli; la vicepresidenta de EMETUR, Cinthia Maggioni; y demás funcionarios.

    En ese contexto, Orrego destacó la importancia de que San Juan vuelva a ser sede de un evento internacional de estas características y expresó: “Agradezco la oportunidad de recibir este evento internacional de rally en San Juan, destacando el esfuerzo conjunto de autoridades, equipos y la articulación público-privada. Este evento no solo promueve el deporte como política de Estado, sino que también muestra nuestra cultura, paisajes y hospitalidad al mundo, generando impacto turístico y económico. Invito a todos a disfrutarlo con responsabilidad y reitero que San Juan siempre estuvo abierta para recibirlos”.

    El Desafío Ruta 40 es una competencia puntuable por el Campeonato Mundial de Rally Raid y es fiscalizada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). En esta 13ª edición, San Juan Capital y San Rafael albergará los respectivos campamentos de la carrera.

    La competencia reunirá a destacados pilotos internacionales de la especialidad, entre ellos Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Kevin Benavides y Luciano Benavides, entre otros referentes internacionales, conformando una grilla de 140 participantes distribuidos en las categorías Camionetas, Motos, UTV, SSV y Quads.

    Además, desde la organización destacaron el fuerte impacto económico que se generará por el evento en la región, teniendo en cuenta que el 65% de los participantes serán extranjeros e integran equipos oficiales de distintas escuderías internacionales.

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