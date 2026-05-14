Desafío Ruta 40: vuelve a San Juan con figuras internacionales del rally

Del 23 al 29 de mayo entre San Juan y Mendoza se realizará la 13ª edición del Desafío Ruta 40. La competencia reunirá a 140 pilotos de elite internacional y promete un fuerte impacto turístico, económico y deportivo para la región.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la presentación oficial de la 13ª edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del Rally Raid a nivel mundial, que tiene a las provincias de San Juan y Mendoza como escenarios principales entre el 23 y el 29 de mayo.

Durante el acto estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente del evento, David Eli; la vicepresidenta de EMETUR, Cinthia Maggioni; y demás funcionarios.

En ese contexto, Orrego destacó la importancia de que San Juan vuelva a ser sede de un evento internacional de estas características y expresó: “Agradezco la oportunidad de recibir este evento internacional de rally en San Juan, destacando el esfuerzo conjunto de autoridades, equipos y la articulación público-privada. Este evento no solo promueve el deporte como política de Estado, sino que también muestra nuestra cultura, paisajes y hospitalidad al mundo, generando impacto turístico y económico. Invito a todos a disfrutarlo con responsabilidad y reitero que San Juan siempre estuvo abierta para recibirlos”.

El Desafío Ruta 40 es una competencia puntuable por el Campeonato Mundial de Rally Raid y es fiscalizada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). En esta 13ª edición, San Juan Capital y San Rafael albergará los respectivos campamentos de la carrera.

La competencia reunirá a destacados pilotos internacionales de la especialidad, entre ellos Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Kevin Benavides y Luciano Benavides, entre otros referentes internacionales, conformando una grilla de 140 participantes distribuidos en las categorías Camionetas, Motos, UTV, SSV y Quads.