River Plate, más candidato en los números que en el juego para el Apertura de AFA

Se vienen las semifinales y en los números, el candidato es River Plate . Con la curiosidad que los cuatro semifinalistas formaron parte de la Zona B del Torneo Apertura en la Fase Clasificatoria, analizando los números que siempre dicen lo suyo, en este penúltimo acto, el Millonario aparece con todos los números para meterse en la final del domingo 24.

Pero claro, antes está la semifinal y tendrá que sortear lo que es el presente de Rosario Central para luego pensar en Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba, su bestia negra, dicho sea de paso.

En el escenario de las semifinales del próximo fin de semana, River Plate se erige como el favorito. Metió 29 puntos para ser segundo en la Zona B, tuvo 22 goles a favor contra 12 en contra y eso lo puso por encima de Argentinos Juniors que hizo la misma cantidad de puntos pero cede el lugar por los goles.

En los Octavos de Final, cuando parecía todo perdido, River hizo el milagro en el Monumental y se sacó de encima a San Lorenzo con angustia, goles en tiempo de descuento y el suspenso de los penales. Así, fortalecido en lo anímico, superó luego en Cuartos de Final a Gimnasia de La Plata, con un dato no menor: su arquero Beltrán fue figura.

En el analisis, River llega vestido de favorito por sus números y sus resultados aunque en una meseta futbolística que se estancó tras perder el Superclásico y de la que Coudet está tratando de salir con modificaciones permanentes en la formación y en el sistema.

Esa debilidad lo pone mano a mano con un Rosario Central que está más convencido de sus argumentos futbolísticos. El Canalla, que terminó con 28 puntos y en la serie decisiva avanzó con autoridad ante Independiente en el Gigante de Arroyito y luego, en Cuartos de Final dejó a Racing con mucha polémica en el medio.

Precisamente ese será el partido aparte entre River y Rosario: Las polémicas. Sea cuál sea el árbitro de la semfinal, jugará condicionado absolutamente. El Millonario instaló preferencias para el Canalla y abrió una grieta en el AFA con los de Tapia por un lado y los opositores con Estudiantes, el mismo River y probablemente Racing afuera de las reuniones del Consejo Directivo. Ese será otro partido que marque una semifinal más que pareja.

En la otra llave, el que pica en punta por sus números es Argentinos Juniors que terminó con el mismo puntaje de River y en las series decisivas no necesitó ni alargues ni penales para eliminar primero a Lanús y luego sacarse de encima a Huracán. El Bicho sabe a lo que juega y tendrá enfrente a un Belgrano de Córdoba exultante. El Pirata terminó con 26 puntos en la Zona B y en las llaves decisivas dio un golpazo grande eliminando a Talleres. Luego, se sacó de encima a Unión y ahora se le anima a lo que sea.

River, en los números, es el candidato. Habrña que ver sus respuestas futbolísticas ante un Central que está sólido. Del otro lado, Argentinos parece fija pero con Belgrano todo puede pasar. Y haciendo futurismo, imaginar una final casi morbosa entre River y Belgrano en Córdoba le pondría broche de oro a una temporada polémica en Argentina previo al Mundial.

SEMIFINALES DEL APERTURA

Con los cuatro clasificados ya definidos, la Liga Profesional confirmó este jueves los días y horarios de las dos semifinales del Torneo Apertura. Este fin de semana se conocerán los dos equipos que irán por el primer título del año, que saldrán de River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano.

El Millonario, envalentonado tras haberle ganado 2-0 con autoridad a Gimnasia en el Monumental, recibirá este sábado, desde las 19.30, a un Canalla que viene de eliminar a Racing en el alargue de un partido atravesado por el nerviosismo y las polémicas en el Gigante de Arroyito.

Un día después, el domingo a partir de las 17, el Bicho se cruzará en La Paternal con el Pirata. El equipo de Nicolás Diez sacó en cuartos de final a Huracán, tras jugar y batallar durante más de 120 minutos, mientras que el de Ricardo Zielinski sufrió menos la última fase: venció 2-0 a Unión en Barrio Alberdi.