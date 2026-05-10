River Plate se metió en Cuartos de Final con un milagro en los penales

Una noche para el infarto en el Monumental terminó entregándole la clasificación a Cuartos de Final a River Plate después de haber empatado 2-2 en tiempo suplementario con San Lorenzo. Recién en los penales, sacaron diferencias y el Millonario avanzó en el Torneo Apertura de AFA ganando por 4-3, en una definición apasionante.

¿Quién será campeón? A pesar del mal presente, los sanjuaninos tienen su favorito para el Apertura de la Liga Profesional

En la serie inicial terminaron 3-3 con dos penales errados por cada uno y en la serie decisiva, San Lorenzo erró el sexto penal, con un remate de De Ritis que dio en el palo. Por River marcaron Freitas, Montiel, Salas y Quintero. Galoppo y Páez erraron los suyos. En San Lorenzo convirtieron Insaurralde, Corujo y Herazo. Errando Peruzzi, Rodríguez y De Ritis.

Un partido emotivo. Intenso y parejo. Con San Lorenzo, en desventaja numérica por la expulsión de Reali en el primer tiempo y con River Plate buscando hasta el instante final. Ahora, River Plate se medirá con el ganador de la llave entre Vélez y Gimnasia de La Plata.

Con esa presión de ser local y sabiendo que su gente necesitaba satisfacciones, River Plate arrancó presionando a San Lorenzo en la salida misma. Se adueñó de la iniciativa pero lentamente fue perdiendo lucidez en ese dominio, haciendo que San Lorenzo se le acomodara en su faceta defensiva. Así, con pocas luces, los de Coudet buscaron y a los 25' Fausto Vera probó desde la puerta del área a Gill y el arquero azulgrana respondió sacándola al corner.

River era más desde las intenciones. Y a los 27' parecía encontrar las respuestas a sus limitaciones al quedarse con un jugador más por la expulsión de Matías Reali en San Lorenzo. Ahora, si parecía camino allanado. Pero en su búsqueda se desprotegió mal y a los 37' de esta primera etapa apareció Auzmendi en el corazón del área chica para vencer a Beltrán y enmudecer a todo el Monumental. Es que San Lorenzo, con uno menos y sin tener la pelota, pasaba a ganar. Todo un desafío para que River lo intentara resolver en el complemento.

EMOCIONES EN RIVER

En la segunda parte, River decididamente fue a buscar su destino. Y a los 9' empezó a creer que podía meterse en Cuartos de Final cuando Acuña empató tras una gran asistencia de Quintero, que empaló la pelota y le sirvió el gol al Huevo. Quedaba más de media hora y con ese nuevo escenario y la ventaja de tener uno más, todo parecía depender de River.

Pero San Lorenzo se paró bien, le cerró los caminos y el Chacho Coudet empezó a buscar respuestas en los cambios. Adentro Salas, adentro Subiabre, adentro el venezolano Páez. Todos ofensivos, pero inofensivos al final porque no pudieron darle esa frescura que necesitaba. A los 43' Martínez Quarta erró un gol increíble cabeceando afuera un centro de Quintero. Si no fue ese, no habría otro más claro para el Millonario.

El tiempo hizo lo suyo. River lo buscó con todo lo que le quedaba y San Lorenzo decidió pensar en el tiempo extra para intentar la heróica en el Monumental. Y así empezó a concretarse porque a los 3' del primer alargue, Fabricio López puso el 2-1 para el Santo ante la sorpresa de todo el Monumental.

River entró en el camino de la ansiedad. Con toda la presión encima, trató de arrinconar a un San Lorenzo que sabía que ya había metido el golpe de nocaut. A los 7' del segundo tiempo suplementario, Montiel cabeceó al gol pero lo anularon por un evidente offside.

Se terminaba el tiempo y se morían las esperanzas de un River Plate que no termina de encontrar el paso en este ciclo Coudet. Se iba el partido y Juanfer Quintero terminó siendo héroe al empatar en la agonía 2-2. El colombiano buscó el centro, la pelota pasó sin que nadie la toque, picó y venció a Gill cuando se moría la noche. Un final de infarto, esperando en los penales la clasificación.

Una clasificación angustiosa. Un pasaje logrado en la lotería de los penales pero que sacudió al Monumental.