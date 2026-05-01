Copa Sudamericana: qué necesita River Plate para clasificarse a los octavos

River le ganó 1-0 a Red Bull Bragantino por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y acumula siete puntos desde que arrancó esta instancia. De esta manera, el equipo de Eduardo Coudet se ubica en el primer puesto de su zona.

Además, el triunfo en Brasil también debilitó a uno de sus máximos rivales en su camino por pasar de ronda en el torneo de Conmebol. Bragantino se mantiene en el tercer puesto con tres unidades, dos más que Blooming.

Qué necesita River para avanzar de fase en la Copa Sudamericana River tiene que terminar primero o segundo de su zona para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Si avanza como lider, irá directamente hacia los octavos de final. Si pasa como sublíder, tendrá que afrontar una ronda previa de playoffs contra uno de los terceros de su grupo en actual la Copa Libertadores.

Quedan tres puntos en juego en la actual instancia de la Sudamericana y el Millonario depende de sí mismo para clasificar como puntero. El duelo con Carabobo será el jueves 7 de mayo y podría ser decisivo para que el equipo de Eduardo Coudet selle su pase a los octavos. Con dos triunfos más, pasará como líder.