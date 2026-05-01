Franco Colapinto vuelve a correr en la F1: horarios de la primera práctica libre en Miami y la clasificación Sprint

La sexta fecha de esta temporada se disputa en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, con la presencia del piloto argentino de Alpine.

Este viernes, a partir de las 13.30 (hora argentina), Franco Colapinto saldrá a la pista por primera vez en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026. El argentino se encuentra en la Ciudad Mágica para un nuevo fin de semana con formato sprint, en el que la única práctica libre será clave para entender el circuito. Todas las instancias se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

La 2026 es su primera temporada como piloto titular desde el comienzo del año en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Al igual que en 2025, es compañero del francés Pierre Gasly en Alpine, aunque esta vez tiene la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. El pilarense, que el fin de semana pasado realizó un Road Show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intentará mejorar lo hecho en el GP de Japón, donde finalizó en el 16° lugar muy lejos de Gasly, que sumó seis puntos al terminar séptimo.

Cronograma del GP de Miami 2026 Viernes 1 de mayo 13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.