El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Qué día para ti"

Franco Colapinto protagonizó este domingo una histórica exhibición en las calles de Palermo ante miles de fanáticos. Al terminar las actividades, recibió un cálido mensaje de parte de Flavio Briatore, el principal responsable de la escudería Alpine de Fórmula 1.
“Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, escribió el italiano en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos del evento.
Briatore, el gran artífice de la llegada de Colapinto a Alpine desde Williams en 2025, mostró así su alegría por cómo se desarrolló el evento que, de acuerdo a información difundida por el Gobierno de la Ciudad, contó con 600 mil espectadores.
Muchos fanáticos se habían ilusionado con la posibilidad de verlo junto a Franco en la exhibición, pero en esta ocasión el italiano no viajó a Buenos Aires.
Colapinto se lució este domingo en las calles de Palermo al convertirse en el primer piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. En dos de las salidas estuvo a bordo del Lotus E20 que fue usado en la temporada 2012 y en otra manejó la “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955.
Se vivió una verdadera jornada de fiesta, pero Colapinto ya se enfoca en lo que viene: el próximo fin de semana correrá el Gran Premio de Miami con la ilusión de volver a sumar puntos con Alpine.
Fórmula 1: cuándo es el Gran Premio de Miami y cómo será el cronograma completo
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres 1: 13.00 a 14.30
- Clasificación Sprint: 17.30
Sábado 2 de mayo
- Carrera Sprint: 13.00 a 14.00
- Clasificación: 17.00 a 18.00
Domingo 3 de mayo
Los horarios corresponden a la Argentina.