    • 26 de abril de 2026 - 18:15

    Alejandro Schiapparelli, entre la ilusión y el desconcierto sobre su continuidad en San Martín: "Depende de los dirigentes"

    El técnico interino de San Martín que ya sumó dos victorias, destacó el trabajo anímico del plantel y aseguró que su futuro dependerá de los dirigentes, en medio de un contexto económico complejo para el club.

    Alejandro Schiapparelli.

    Alejandro Schiapparelli.

    Foto:

    Por Vanessa Chaparro

    Leé además

    Sereno. Alejandro Schiapparelli quiere un San Martín intenso para recuperarse en la Primera Nacional.

    San Martín: El Gringo Schiapparelli busca intensidad y saldar esa cuenta pendiente
    Respuestas. San Martín cambió todo en la semana y este sábado ante Midland relanzará su temporada.

    San Martín vuelve a empezar de la mano de Alejandro Schiapparelli

    “El triunfo nos hace muy bien, necesitábamos eso, regalarle una alegría a la gente. Me costó dormir la noche anterior, uno lo vive así”, confesó, evidenciando la tensión previa al encuentro. En esa línea, remarcó la importancia de sostener el trabajo de cara a lo que viene, sabiendo que el Verdinegro con las dos victorias ante Midland y Quilmes, se metió en la pelea del certamen: “El torneo es largo, vamos por el buen camino, pero era primordial volver a ganar de local”. Es que San Martín tenía la necesidad de volver a ganar en Concepción, solo había ganado ante Guemes el 21 de febrero.

    Schiapparelli hizo hincapié en el aspecto psicológico como uno de los pilares de su gestión. “Trabajamos mucho desde lo mental, tratamos de transmitirle a los jugadores que pueden, que crean en el equipo. Hay que soñar con cosas grandes”, sostuvo en declaraciones a Radio Santa Cecilia. Además, subrayó la necesidad de una mejora constante: “Esto es día a día, partido a partido. Tenemos que convencernos de que podemos ser protagonistas”.

    118269b7-2dba-443d-8ceb-0dc6dc721e06
    Triunfo de San Mart&iacute;n.

    Triunfo de San Martín.

    Consultado sobre la posibilidad de dejar el interinato y asumir como entrenador principal, fue claro: “Estoy a disposición de lo que digan los dirigentes. Si quieren que siga, seguiré; y si no, aportaré desde donde me toque como siempre lo hice”. A pesar de haber asumido interinamente como DT tras la salida de Ariel Martos, el "Chapa" no abandonó su rol de coordinador de fútbol del club. Su compromiso con la institución es total, incluso manteniendo en paralelo su otra función lo que le demanda prácticamente todo el día trabajando para la institución: “Entreno a la mañana con el plantel y a la tarde estoy en el predio. Estoy todo el día en el club”.

    El deseo de Jorge Miadosqui y la preocupación por lo financiero

    Por su parte, el presidente Jorge Miadosqui también se expresó sobre el futuro del Gringo al frente del club, no ocultó su gusto personal hacia el trabajo del entrenador, aunque puso el foco en las dificultades que atraviesa la institución, sobre todo en lo económico. “Me encantaría que siga, como pasó con Antuña. Son del club, lo sienten. Pero tenemos que resolver un problema en la coordinación de fútbol de Reserva e Inferiores que estaban a cargo de él (por Schiapparelli). No estamos buscando técnico, hoy estamos enfocados en resolver problemas importantes como lo económico y financiero”, explicó.

    El dirigente detalló un panorama económico delicado: el club espera cobrar más de un millón y medio de dólares que aún no tienen fecha de ingreso, lo que complica seriamente la planificación financiera. “El presupuesto es de 350 millones de pesos por mes y estaba armado en base a ingresos que hoy no tenemos. No sabemos cuándo ni como lo vamos a cobrar”, indicó sobre la deuda que mantiene Independiente y Argentinos Juniors por las ventas de los jugadores Matías Giménez y Francisco Álvarez.

    En este contexto, el futuro de Schiapparelli queda atado no solo a lo deportivo, sino también a una realidad institucional que obliga a priorizar urgencias. Mientras tanto, el equipo parece haber encontrado un envión anímico que alimenta la ilusión de pelear en lo alto.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Esteban Andrada, arquero del Zaragoza de España, recibió la tarjeta roja.

    Un exarquero de Boca fue expulsado, le pegó una trompada a un rival y provocó un escándalo en un partido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto.

    El conmovedor abrazo entre Franco Colapinto y su abuela en la histórica exhibición

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto.

    Ante más de 500 mil personas, Franco Colapinto realizó una exhibición histórica de Fórmula 1

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la exhibicion de franco colapinto a bordo de un formula 1 por las calles de buenos aires: todo lo que hay que saber

    La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

    Por Redacción Diario de Cuyo