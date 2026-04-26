Alejandro Schiapparelli, entre la ilusión y el desconcierto sobre su continuidad en San Martín: "Depende de los dirigentes"

Tras la victoria frente a Quilmes, Alejandro Schiapparelli, actual entrenador interino de San Martín en la Primera Nacional, analizó el presente del equipo con una mezcla de alivio, compromiso y cautela respecto a lo que viene. El triunfo no solo cortó una racha adversa de 63 días sin ganar en Concepción, sino que también trajo tranquilidad en un momento clave del torneo.

“El triunfo nos hace muy bien, necesitábamos eso, regalarle una alegría a la gente. Me costó dormir la noche anterior, uno lo vive así”, confesó, evidenciando la tensión previa al encuentro. En esa línea, remarcó la importancia de sostener el trabajo de cara a lo que viene, sabiendo que el Verdinegro con las dos victorias ante Midland y Quilmes, se metió en la pelea del certamen: “El torneo es largo, vamos por el buen camino, pero era primordial volver a ganar de local”. Es que San Martín tenía la necesidad de volver a ganar en Concepción, solo había ganado ante Guemes el 21 de febrero.

Schiapparelli hizo hincapié en el aspecto psicológico como uno de los pilares de su gestión. “Trabajamos mucho desde lo mental, tratamos de transmitirle a los jugadores que pueden, que crean en el equipo. Hay que soñar con cosas grandes”, sostuvo en declaraciones a Radio Santa Cecilia. Además, subrayó la necesidad de una mejora constante: “Esto es día a día, partido a partido. Tenemos que convencernos de que podemos ser protagonistas”.

Consultado sobre la posibilidad de dejar el interinato y asumir como entrenador principal, fue claro : “Estoy a disposición de lo que digan los dirigentes. Si quieren que siga, seguiré; y si no, aportaré desde donde me toque como siempre lo hice”. A pesar de haber asumido interinamente como DT tras la salida de Ariel Martos, el "Chapa" no abandonó su rol de coordinador de fútbol del club. Su compromiso con la institución es total, incluso manteniendo en paralelo su otra función lo que le demanda prácticamente todo el día trabajando para la institución: “Entreno a la mañana con el plantel y a la tarde estoy en el predio. Estoy todo el día en el club”.

El deseo de Jorge Miadosqui y la preocupación por lo financiero

Por su parte, el presidente Jorge Miadosqui también se expresó sobre el futuro del Gringo al frente del club, no ocultó su gusto personal hacia el trabajo del entrenador, aunque puso el foco en las dificultades que atraviesa la institución, sobre todo en lo económico. “Me encantaría que siga, como pasó con Antuña. Son del club, lo sienten. Pero tenemos que resolver un problema en la coordinación de fútbol de Reserva e Inferiores que estaban a cargo de él (por Schiapparelli). No estamos buscando técnico, hoy estamos enfocados en resolver problemas importantes como lo económico y financiero”, explicó.

El dirigente detalló un panorama económico delicado: el club espera cobrar más de un millón y medio de dólares que aún no tienen fecha de ingreso, lo que complica seriamente la planificación financiera. “El presupuesto es de 350 millones de pesos por mes y estaba armado en base a ingresos que hoy no tenemos. No sabemos cuándo ni como lo vamos a cobrar”, indicó sobre la deuda que mantiene Independiente y Argentinos Juniors por las ventas de los jugadores Matías Giménez y Francisco Álvarez.

En este contexto, el futuro de Schiapparelli queda atado no solo a lo deportivo, sino también a una realidad institucional que obliga a priorizar urgencias. Mientras tanto, el equipo parece haber encontrado un envión anímico que alimenta la ilusión de pelear en lo alto.