    • 26 de abril de 2026 - 17:31

    Un exarquero de Boca fue expulsado, le pegó una trompada a un rival y provocó un escándalo en un partido

    Recibió la tarjeta roja sobre el final del partido y su reacción desató una batalla campal.

    Esteban Andrada, arquero del Zaragoza de España, recibió la tarjeta roja.

    Esteban Andrada, arquero del Zaragoza de España, recibió la tarjeta roja.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esteban Andrada protagonizó un escándalo este domingo al agredir con una salvaje trompada a Jorge Pulido en el final del partido que Huesca le ganó 1-0 a Zaragoza, en un duelo clave por la permanencia en la Segunda División de España.

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    El hecho ocurrió a los 95 minutos, luego de que el arquero argentino protestara una doble caída de jugadores del equipo visitante dentro del área rival. Andrada caminó hasta el mediocampo para reclamarle al árbitro Dámaso Arcediano Monescillo, quien, tras revisar la jugada en el VAR, le mostró la segunda tarjeta amarilla.

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    Segundos después de ser expulsado, el ex Boca perdió el control: fue directamente hacia Pulido y le propinó un derechazo en el rostro que lo derribó sobre el césped. El defensor de Huesca quedó con la cara hinchada y un ojo morado producto del impacto.

    La agresión desató una batalla campal. Jesús Álvarez intentó contener a Andrada, pero rápidamente se sumaron futbolistas de ambos equipos y se armó una batalla campal, con empujones y forcejeos. El árbitro expulsó también con roja directa a Tasende y a Dani Jiménez en medio del caos. El partido terminó con dos jugadores de campo ocupando los arcos y con el triunfo asegurado para Huesca.

    Antes del episodio, Zaragoza buscaba sin claridad el empate en los minutos finales. En una pelota parada a su favor, Andrada ya había tenido un cruce con Pulido, a quien empujó para intentar reanudar rápido el juego. La respuesta del capitán local, con gestos hacia el banco rival, terminó de desatar la reacción violenta del arquero.

    Desde el punto de vista disciplinario, Andrada se expone a una sanción severa. La pena podría ir de 4 a 12 fechas de suspensión en base al artículo 103 del reglamento, que castiga las agresiones sin lesión cuando el juego está detenido.

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