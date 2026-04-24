    • 24 de abril de 2026 - 08:33

    Boca alcanzó 14 partidos invictos con Úbeda: a cuánto quedó de Carlos Bianchi

    Boca consolidó una serie positiva tras golear a Defensa y se posiciona entre los ciclos más destacados de los últimos años.

    Claudio Úbeda y Carlos Bianchi.

    Claudio Úbeda y Carlos Bianchi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclo de Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors atraviesa un momento destacado tras alcanzar 14 partidos consecutivos sin derrotas, una marca que no se lograba en el club desde 2022. El equipo obtuvo ocho victorias y seis empates, consolidando un rendimiento que lo posiciona entre las rachas más extensas del siglo XXI.

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    La última victoria, un 4 a 0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por el Torneo Apertura 2026, permitió al conjunto xeneize asegurar su pase a los playoffs y extender la serie positiva. La racha se inició con el empate sin goles frente a Platense en La Bombonera e incluye triunfos clave como el éxito en el Superclásico frente a River Plate en el estadio Monumental y dos victorias en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Desde el 8 de febrero, cuando Boca cayó ante Vélez Sarsfield en Liniers por 2 a 1, el equipo no volvió a perder. Durante este tramo, Boca anotó 22 goles y solo recibió cinco. De esta manera, Úbeda superó las mejores rachas recientes de otros entrenadores como Diego Martínez (11 partidos invicto) y Jorge Almirón (12 partidos invicto).

    La marca histórica de partidos invictos de Carlos Bianchi en Boca

    La marca de 14 partidos invictos coloca al ciclo de Úbeda en el séptimo puesto entre las más largas del club en el siglo XXI, todavía alejado del registro de Julio César Falcioni, cuyo equipo logró 36 partidos sin derrotas en la temporada 2011/12. El récord absoluto de la institución pertenece al equipo dirigido por Carlos Bianchi, que acumuló 40 partidos invictos en 1998/99.

    En los últimos años, Boca Juniors sumó entrenadores como Miguel Ángel Russo, Mariano Herrón, Fernando Gago, Diego Martínez y Jorge Almirón, sin títulos ni rachas comparables a la de Úbeda. El último entrenador en lograr una seguidilla similar fue Hugo Ibarra, quien consiguió 15 encuentros sin derrotas y guió al equipo al título de la Liga Profesional 2022.

    El historial del club ofrece antecedentes más lejanos: entre 1924 y 1927, Boca alcanzó 59 partidos invictos, una cifra que representa el récord de la Primera División argentina y del profesionalismo. Además, la campaña de Falcioni en 2011/12 significó el último campeonato local obtenido sin derrotas.

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    Historial de partidos invictos de Boca.

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