    • 20 de abril de 2026 - 09:47

    Superclásico caliente en Santa Lucía: festejaron el triunfo de Boca a los tiros y terminaron detenidos

    Ocurrió durante los festejos por el Superclásico en el barrio Kennedy, en Santa Lucía. Los sospechosos agredieron al personal policial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un episodio de violencia se registró en la madrugada de este lunes en el barrio Kennedy, en Santa Lucía, donde dos hombres fueron detenidos luego de realizar disparos de arma de fuego en la vía pública, en el marco de los festejos por el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico ante River Plate.

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    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando personal del Grupo de Acción Motorizada (G.A.M.) fue comisionado a la intersección de calles Dorrego y Pedro Echagüe, tras múltiples llamados de vecinos que alertaban sobre detonaciones.

    Al arribar al lugar y con las características aportadas, los efectivos realizaron recorridas por la zona y lograron ubicar a dos sujetos sospechosos. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los individuos reaccionaron de manera violenta y agredieron al personal, por lo que fueron rápidamente reducidos y aprehendidos.

    Minutos más tarde, ya en sede policial, se presentó un vecino de la zona, quien denunció que uno de los detenidos habría sido quien efectuó los disparos durante los festejos.

    Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes en este nuevo episodio de violencia urbana.

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