El impactante recibimiento de River en el Superclásico ante Boca con más de 50 toneladas de papelitos: el video

El Monumental mostró una cara especial para la salida del equipo de Chaco Coudet antes de jugar el partido

Fue un recibimiento emocionante el que tuvo River Plate en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors. En una imagen sin precedentes, cinco toneladas de papeles blancos inundaron el estadio Monumental en la previa del encuentro por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La organización, a cargo de la Subcomisión del hincha del Millonario, demandó una preparación minuciosa de tres semanas, durante las cuales voluntarios y simpatizantes cortaron a mano 52.000 kilos de papelitos destinados a cubrir el campo en el ingreso del plantel. Esa cifra equivale a 50 toneladas, la mayor suma registrada para un recibimiento de estas características en el club. El viernes, los preparativos se prolongaron hasta las 23 y el sábado la actividad continuó por otras 12 horas.

Embed Lluvia de papeles ❤️



Así fue el recibimiento en el ️ Más Monumental para el superclásico entre River y Boca pic.twitter.com/pa4gFFOXvh — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) April 19, 2026

Cada espectador que llegaba al Monumental tenía una bolsa de papel en su asiento, con una previsión de una cada cuatro butacas. La instrucción era ejecutarla de manera colectiva: deberán romperse y arrojarse exactamente cuando el equipo pise el césped. Ese instante activó una coreografía multitudinaria, en la que el efecto visual fue reforzado por la disposición de los papeles en las tribunas superiores, desde donde descendieron para envolver la cancha en blanco y rojo. Esta coordinación depende de la participación sincronizada de más de 85.000 asistentes esperados para el Superclásico.

La logística involucró el traslado y pesaje específico de cada carga destinada a los sectores altos, para replicar las imágenes tradicionales asociadas con hazañas históricas del fútbol nacional. Para facilitar la rápida reanudación del partido tras el recibimiento, el club alquiló 50 sopladoras, que junto a un equipo de voluntarios se ocupó de retirar los restos del campo.