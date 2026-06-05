Lionel Scaloni llevó tranquilidad sobre Messi, pero no descartó cambios en la lista a una semana del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni llevó tranquilidad respecto al estado físico de Lionel Messi, aunque advirtió que todavía no está cerrada la situación de algunos jugadores que llegan con molestias o en proceso de recuperación.

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En la conferencia de prensa previa al amistoso de este sábado frente a Honduras, el DT explicó que el capitán argentino muestra una evolución positiva.

"Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado", señaló Scaloni, quien además remarcó que recién la próxima semana el cuerpo técnico podrá sacar conclusiones definitivas sobre el estado de los futbolistas lesionados.

"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados", afirmó.

Entre los jugadores que arrastran distintos problemas físicos aparecen Nicolás González, Cristian Romero, Nico Paz, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

"En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas. La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar", explicó el entrenador.

El peso de ser campeón del mundo

Scaloni también habló sobre las expectativas que genera la Albiceleste de cara a la defensa del título mundial.

"Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones", sostuvo.

Y agregó: "Estos chicos están capacitados para soportar la presión. Yo creo que presión es otra cosa".

Musso será titular ante Honduras

Pensando en el amistoso de este sábado, el entrenador confirmó que el arquero será Juan Musso y destacó el nivel del seleccionado hondureño, dirigido por José Molina, con quien compartió plantel en Deportivo La Coruña.

"Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país. Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad", advirtió.

Otras frases destacadas de Scaloni

Sobre los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria:

"No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo".

Acerca de la identidad de juego de la Selección:

"Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo".

Y respecto de Honduras como preparación para el debut mundialista:

"A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia. Trataremos de plantear el partido y saber que algunas cosas nos servirán para el debut".