Impactante video: detuvieron al hombre que violó la perimetral, persiguió a su expareja y se colgó de su auto

El sujeto de 35 años, tiene una denuncia previa por acoso y amenazas de muerte contra la chica. El ataque ocurrió el domingo a la madrugada en Tucumán.

El hombre que violó la perimetral e intentó romper el parabrisas del vehículo donde estaba su expareja fue localizado y detenido este miércoles, tres días después del hecho que se hizo viral a raíz de un impactante video. El sospechoso fue identificado como Carlos Luciano Nieva, de 35 años, de la ciudad de Concepción, Tucumán.

Las imágenes muestran el momento en que el hombre intercepta a su expareja, Micaela Calderón, mientras ella circulaba en una camioneta junto a amigas. Nieva se trepó al capot e intentó romper el parabrisas a golpes, al tiempo que lanzaba amenazas.

Según la denuncia, el detenido mantuvo una relación con Calderón cuando ella tenía 16 años, informó Noticias Tucumán. Estuvieron sin contacto durante años, pero el hombre reapareció hace aproximadamente dos años y comenzó a acosarla. Conocía sus movimientos cotidianos, aparecía en los lugares que ella frecuentaba y la contactaba a través de perfiles falsos y distintos números de teléfono. Lo que al principio eran mensajes aislados se fue transformando en amenazas de muerte y episodios de violencia cada vez más frecuentes.

El impactante video que reflejó violencia extrema Embed "Loco suelto"



Por este tucumano que se le colgó al auto a su ex pareja mientras viajaba con amigas, pese a tener una perimetral judicial: "Sos mía o de nadie más". pic.twitter.com/qEK54oGS4t — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 27, 2026

La denuncia y la restricción ignorada En febrero de este año, Micaela Calderón radicó una denuncia formal. Hubo allanamientos en los que se secuestraron celulares y el vehículo que utilizaba el acusado. La Justicia dictó una restricción de acercamiento, pero Nievas la habría incumplido en reiteradas oportunidades.