    • 27 de mayo de 2026 - 21:36

    Impactante video: detuvieron al hombre que violó la perimetral, persiguió a su expareja y se colgó de su auto

    El sujeto de 35 años, tiene una denuncia previa por acoso y amenazas de muerte contra la chica. El ataque ocurrió el domingo a la madrugada en Tucumán.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hombre que violó la perimetral e intentó romper el parabrisas del vehículo donde estaba su expareja fue localizado y detenido este miércoles, tres días después del hecho que se hizo viral a raíz de un impactante video. El sospechoso fue identificado como Carlos Luciano Nieva, de 35 años, de la ciudad de Concepción, Tucumán.

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    Las imágenes muestran el momento en que el hombre intercepta a su expareja, Micaela Calderón, mientras ella circulaba en una camioneta junto a amigas. Nieva se trepó al capot e intentó romper el parabrisas a golpes, al tiempo que lanzaba amenazas.

    Según la denuncia, el detenido mantuvo una relación con Calderón cuando ella tenía 16 años, informó Noticias Tucumán. Estuvieron sin contacto durante años, pero el hombre reapareció hace aproximadamente dos años y comenzó a acosarla. Conocía sus movimientos cotidianos, aparecía en los lugares que ella frecuentaba y la contactaba a través de perfiles falsos y distintos números de teléfono. Lo que al principio eran mensajes aislados se fue transformando en amenazas de muerte y episodios de violencia cada vez más frecuentes.

    El impactante video que reflejó violencia extrema

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    La denuncia y la restricción ignorada

    En febrero de este año, Micaela Calderón radicó una denuncia formal. Hubo allanamientos en los que se secuestraron celulares y el vehículo que utilizaba el acusado. La Justicia dictó una restricción de acercamiento, pero Nievas la habría incumplido en reiteradas oportunidades.

    El episodio del domingo a la madrugada fue la escalada más grave. Nieva interceptó a su expareja cuando salía con amigas. Arriba del capot, le gritaba: “Sos mía o de nadie”, mientras las jóvenes gritaban, desesperadas por escapar.

    Tras la viralización del video, la Policía logró ubicar y detener a Nieva. Actualmente permanece alojado en una comisaría de Concepción mientras avanza la investigación sobre su responsabilidad en los reiterados hechos de violencia denunciados.

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