Impactante choque de dos aviones durante un show aéreo en Estados Unidos: mirá el video

Dos aviones chocaron durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho. Sus cuatro ocupantes lograron eyectarse en paracaídas.

Dos aviones chocaron durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho, informaron las autoridades. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home indicó en una publicación en redes sociales que quedó bajo cierre tras el incidente ocurrido durante el Gunfighter Skies Air Show.

Cómo fue el accidente Múltiples testigos reportaron ver la colisión de dos aviones. Videos publicados en internet muestran cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras las aeronaves se precipitaban hacia el suelo cerca de la base, a unos 80 kilómetros al sur de Boise.

Embed En Idaho, Estados Unidos, dos jets de combate chocaron durante un show aéreo y los pilotos tuvieron que eyectarse de las aeronaves.



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Los organizadores del evento afirmaron que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades militares modernas.

El grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea encabezó el espectáculo.