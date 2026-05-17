    • 17 de mayo de 2026 - 19:09

    Impactante choque de dos aviones durante un show aéreo en Estados Unidos: mirá el video

    Dos aviones chocaron durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho. Sus cuatro ocupantes lograron eyectarse en paracaídas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos aviones chocaron durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho, informaron las autoridades. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home indicó en una publicación en redes sociales que quedó bajo cierre tras el incidente ocurrido durante el Gunfighter Skies Air Show.

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    Cómo fue el accidente

    Múltiples testigos reportaron ver la colisión de dos aviones. Videos publicados en internet muestran cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras las aeronaves se precipitaban hacia el suelo cerca de la base, a unos 80 kilómetros al sur de Boise.

    Los organizadores del evento afirmaron que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades militares modernas.

    El grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea encabezó el espectáculo.

    El Servicio Meteorológico Nacional reportó buena visibilidad y vientos con ráfagas de hasta 47 kph en el momento del choque.

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