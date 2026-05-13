La bofetada de Brigitte a Emmanuel Macron fue por el mensaje de una conocida actriz

¿Una bofetada o un momento de complicidad? El manotazo de Brigitte, la primera dama francesa, a Emmanuel Macron, su marido y presidente , cuando se abrían las puertas del avión y llegaban a Vietnam en una visita oficial, dio la vuelta al mundo. Las explicaciones del Palacio del Elíseo pasaron del ridículo a la excusa o a la complicidad matrimonial.

Donald Trump anunció que restablecerá conversaciones con Cuba: "Es un país en quiebra y está pidiendo ayuda"

Hubo memes y chistes , pero la verdad tardó en revelarse. Fue una pelea porque Brigitte leyó los mensajes de Macron y su amor platónico , Golshifteh Farahani , una actriz iraní-francesa. Así lo revela un periodista de la revista francesa Paris Match en su libro.

“La escena que dio la vuelta al mundo mostrando a la primera dama de Francia propinándole una cachetada al presidente Emmanuel Macron antes de bajar de un avión se debió al descubrimiento de una conversación que el mandatario mantuvo con su ‘amor platónico’”, afirmó el periodista Florian Tardif , que publica un libro sobre la pareja.

Tardif, autor del libro Un couple presque parfait (Una pareja casi perfecta), afirmó este miércoles en la radio francesa RTL que la bofetada de Brigitte Macron al presidente en 2025, al aterrizar en Vietnam, se debió a una pelea. Esto se originó por la relación “platónica” que supuestamente el mandatario mantenía con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani. Ella cantó con Coldplay en Buenos Aires.

El Palacio del Elíseo había calificado entonces la escena, captada por la agencia Associated Press, de “momento de complicidad”. Un año después, el libro del periodista de Paris Match publicado este miércoles indaga sobre el acontecimiento dando otra versión.

El descubrimiento de Brigitte

En su libro, Tardif escribe que Brigitte Macron habría descubierto, durante el vuelo, un mensaje enviado a Emmanuel Macron por Golshifteh Farahani, de 42 años. “Un mensaje que nunca debió haber leído”, dice un allegado de la pareja citado por el autor.

“Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable. Pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”, afirma el reportero. Brigitte Macron se habría sentido entonces “relegada”. “¡Y por una mujer mucho más joven!”, subraya.

image La actriz franco-iraní Golshifteh Farahani.

“Durante varios meses Macron mantuvo –ya no es el caso– una relación platónica con mensajes que iban bastante lejos, según me dijeron allegados”, sostiene Florian Tardif. “Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública”, contó.

El famoso video

Un video, grabado por varias agencias de noticias extranjeras, mostró a la primera dama apartando a Emmanuel Macron en la cara cuando este desembarcaba del avión presidencial en Hanói, Vietnam.

El video se volvió viral. Muestra a Emmanuel Macron aparentemente siendo abofeteado por Brigitte Macron, cuyo brazo es la única parte visible del mismo, a la llegada del avión presidencial a Vietnam para una visita oficial.

Durante horas, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre una imagen espontánea, captada al abrirse la puerta del avión.

Luego, el presidente y su esposa descienden juntos a la pista para reunirse con los funcionarios vietnamitas que los esperaban. Al llegar a lo alto de la escalerilla, Emmanuel Macron intenta ofrecerle el brazo a la primera dama, pero ella parece no prestarle atención.

Las imágenes fueron rápidamente detectadas y compartidas ampliamente en las redes sociales. El canal prorruso Russia Today fue particularmente activo en la difusión de estas imágenes, que también fueron recogidas por numerosas cuentas etiquetadas como de extrema derecha en Francia.

“Ni siquiera fue una bofetada”, respondió el Palacio del Elíseo.

El Palacio del Elíseo negó inicialmente la autenticidad de las imágenes, sugiriendo que se trataba de un video generado por IA, antes de que se confirmara su veracidad.

“Fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaban por última vez antes del inicio del viaje, simplemente divirtiéndose un poco”, comentó posteriormente a los periodistas que cubrían la gira un colaborador cercano de Emmanuel Macron.

“Fue un momento de camaradería. Eso bastó para dar a los teóricos de la conspiración abundante material”, añadió la misma fuente. “Russia Today y sus compinches se lanzaron a la carga”, agregó incluso un asesor del Elíseo.

Emmanuel Macron “disfruta bromeando sobre su esposa antes de este tipo de compromisos oficiales. Y ella siempre reacciona de la misma manera”, nos dijo una fuente cercana al presidente. “Ni siquiera fue una bofetada... fue un gesto que imitaba una bofetada. Hemos visto esta broma cientos de veces; es su manera de relajarse antes de los actos oficiales”, confirmó otra fuente, haciéndose eco de la respuesta inicial del Palacio del Elíseo.

“Mi esposa y yo estábamos bromeando, como solemos hacer”, declaró Emmanuel Macron a los periodistas durante su visita a Hanói. El presidente francés negó entonces cualquier “disputa doméstica”. “Todos necesitan calmarse”, añadió.

Unas horas más tarde, la pareja presidencial se mostró imperturbable durante una ceremonia de bienvenida con funcionarios vietnamitas, según un video publicado por el Palacio del Elíseo en X.

Una bella actriz franco-iraní

La protagonista del origen de esta bofetada es Rahavard Farahani, conocida profesionalmente como Golshifteh Farahani, una muy respetada actriz iraní y francesa.

Es famosa por sus interpretaciones en M de Madre (2006), Cuerpo de mentiras (2008), Sobre Elly (2009), La piedra de la paciencia (2012), Paterson (2016), Chicas del sol (2018), Extracción (2020) y su secuela Extracción 2 (2023), e Invasión (2021-presente). Por su actuación en La piedra de la paciencia, fue nominada a Mejor Actriz Revelación en la 39.ª edición de los Premios César.

Farahani nació en Teherán, Irán. Su padre era Behzad Farahani, director y actor de teatro, y su madre, la actriz Fahimeh Rahiminia. Su hermana es la actriz Shaghayegh Farahani.

El nombre Golshifteh fue inventado por su padre y significa "flor amorosa". Comenzó a estudiar música y piano a los cinco años y posteriormente ingresó en una escuela de música en Teherán. A los 14 años, obtuvo el papel principal en "El peral" de Dariush Mehrjui, por el cual ganó el premio Crystal Roc a la Mejor Actriz en la Sección Internacional del 16.º Festival Internacional de Cine Fajr de Teherán.

Farahani protagonizó el drama "About Elly", que ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Tribeca de 2009 y el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Debido a su aparición en la película de Hollywood Body of Lies, considerada por las autoridades iraníes como una colaboración con la propaganda estadounidense y una violación de la ley islámica por aparecer sin hiyab, Farahani no ha podido regresar a Irán ni trabajar allí desde 2009. Desde entonces residía en Francia. En 2017, apareció en la película de fantasía Piratas del Caribe.

En Irán, fue miembro de Kooch Neshin (Nómadas), una banda que ganó el segundo concurso de rock underground de la Avenida Teherán. Tras abandonar Irán, se unió a otro músico iraní exiliado, Mohsen Namjoo. Su álbum Oy se publicó en octubre de 2009.

Cantó en Argentina con Coldplay

Farahani, exiliada de Irán desde 2008 por negarse a usar hiyab en películas internacionales, ha apoyado públicamente las protestas de Mahsa Amini. El 28 de octubre de 2022, la banda británica de rock Coldplay invitó a Farahani a interpretar con ellos una versión de “Baraye”, de Shervin Hajipour, considerada el himno de las protestas iraníes, durante su concierto en el Monumental.

El concierto se transmitió en vivo a más de 3500 salas de cine en más de 70 países como parte de un especial cinematográfico de dos noches, durante la etapa latinoamericana de la gira mundial Music of the Spheres de la banda.

Actualmente ella abandonó Francia, harta de la burocracia y de cómo funcionan los bancos en el país. Se fue a vivir a Ibiza.