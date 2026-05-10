Donald Trump rechazó la propuesta de Irán para terminar la guerra en Medio Oriente: "Es totalmente inaceptable"

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó este domingo la última propuesta iraní para terminar con la guerra en Medio Oriente y afirmó que es “totalmente inaceptable”.

El petróleo cae y las bolsas del mundo repuntan tras el anuncio de Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ´representantes´ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", escribió en su cuenta de la red Truth Social.

La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumple con algunos “compromisos”, según reportó la agencia Tasnim.

Fuentes diplomáticas explicaron a esa agencia, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de Estados Unidos sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos “compromisos” no especificados por parte de Estados Unidos. Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una “línea roja” para Teherán según la fuente recogida por Tasnim.