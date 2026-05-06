    • 6 de mayo de 2026 - 09:18

    El petróleo cae y las bolsas del mundo repuntan tras el anuncio de Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz

    La suspensión de la escolta militar de EE.UU. a buques en la vía marítima impactó de manera positiva en los mercados globales y provocó la caída del petróleo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El petróleo caía más de 10% este miércoles por debajo de US$100, luego que Donald Trump anunció la suspensión de la escolta militar a buques en el estrecho de Ormuz. El crudo operaba esta mañana en torno a US$97. Además, las principales bolsas europeas registraban alzas en línea con los cierres positivos en Asia.

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    El barril WTI -de referencia en EE.UU.- retrocedia casi 11% y cotizaba en US$91,98. Mientras, el gas natural para entrega a junio estaba por debajo de US$3. Con este escenario, las principales bolsas europeas registraban mejoras en el arranque de este miércoles.

    La bolsa de Frankfurt subía 2,65%; la de París, sumaba 3,35%; la de España, 2,79% y Londres 2,54%. En la misma línea, el índice Euro Stoxx 50 anotaba un alza cercana al 3%.

    Este 6 de mayo, los futuros del Wall Street anticipaban una jornada positiva. El Dow Jones subía 1%, los del S&P 500 sumaban 0,83%, mientras los de Nasdaq registraban una escalaban 1,4%.

    En ese marco, los bonos argentinos que operan en el exterior subían hasta 1,6% en el premarket. El riesgo país, en tanto, se ubicaba en 554 puntos básicos.

    Por su parte, las principales bolsas en Asia cerraron con mejoras. El índice Nikkei de Tokio sumó 0,38%; Shanghai acumuló 1,17% y el Hang Seng de Hong Kong anotó una mejora de 1,22%.

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