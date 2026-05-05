La OMS informó que España recibirá al crucero donde murieron tres personas por un brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que España va a recibir en el archipiélago de Canarias al crucero actualmente anclado frente a Cabo Verde con un posible foco de hantavirus, tras la muerte de tres pasajeros.

Donald Trump redobló sus amenazas contra Irán: advirtió que podría "borrarlo de la faz de la Tierra"

Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección que investiga la OMS

“Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo”, afirmó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Van Kerkhove también indicó que sospechan que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero que zarpó de Ushuaia , hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes.

“Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco”, y “creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, indicó.

7 casos: dos confirmados y cinco sospechosos

“Hasta el 4 de mayo de 2026 se identificaron siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves”, que siguen a bordo, detalló la OMS.

Cómo se desató el brote y quiénes son las víctimas

El primer caso fue el de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó durante la travesía: fue evacuada a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes vinculadas al caso, ambos serían oriundos de Países Bajos.

La tercera víctima fatal seguiría a bordo del MV Hondius. Además, un ciudadano británico de 69 años fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos.

image

Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad grave que se transmite principalmente a través de roedores, en especial por contacto con su orina, heces o saliva.

En la Argentina, el principal transmisor es el ratón colilargo. En el país circulan distintas variantes del virus, y algunas, como el virus Andes, pueden presentar transmisión interpersonal, aunque el mecanismo más común sigue siendo ambiental.

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con una gripe: fiebre mayor a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general.

En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos por hantavirus. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en regiones donde circula el virus.