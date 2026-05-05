La OMS informó que España recibirá al crucero donde murieron tres personas por un brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que España va a recibir en el archipiélago de Canarias al crucero actualmente anclado frente a Cabo Verde con un posible foco de hantavirus, tras la muerte de tres pasajeros.
El buque está varado en el océano Atlántico desde que se detectó el contagio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que España va a recibir en el archipiélago de Canarias al crucero actualmente anclado frente a Cabo Verde con un posible foco de hantavirus, tras la muerte de tres pasajeros.
“Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo”, afirmó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.
Van Kerkhove también indicó que sospechan que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero que zarpó de Ushuaia, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes.
“Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco”, y “creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, indicó.
“Hasta el 4 de mayo de 2026 se identificaron siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves”, que siguen a bordo, detalló la OMS.
El primer caso fue el de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.
Su esposa, de 69 años, también enfermó durante la travesía: fue evacuada a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes vinculadas al caso, ambos serían oriundos de Países Bajos.
La tercera víctima fatal seguiría a bordo del MV Hondius. Además, un ciudadano británico de 69 años fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos.
El hantavirus es una enfermedad grave que se transmite principalmente a través de roedores, en especial por contacto con su orina, heces o saliva.
En la Argentina, el principal transmisor es el ratón colilargo. En el país circulan distintas variantes del virus, y algunas, como el virus Andes, pueden presentar transmisión interpersonal, aunque el mecanismo más común sigue siendo ambiental.
Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con una gripe: fiebre mayor a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general.
En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.
En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos por hantavirus. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en regiones donde circula el virus.